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Официально: Специя продлила аренду Виктора Коваленко
С возможностью выкупа
Фото: Calcio Spezia
Виктор Коваленко в следующем сезоне продолжит выступать в составе "Специи". Об этом передает сайт итальянской команды.
По официальным данным, "орлята" продлили аренду украинца еще на один сезон. Более того, они будут обязаны выкупить Виктора у "Аталанты", если клуб сохранит место в Серии А. Ранее инсайдеры писали о полноценном переходе Коваленко.
WELCOME BACK KOVA! ????— Spezia Calcio (@acspezia) August 2, 2022
➡️ https://t.co/XxNhg4uvp3 pic.twitter.com/SiM3aeBIfM
Не заиграв в "Аталанте", Виктор на год отправился в "Специю", где получал постоянную игровую практику. В сумме он отыграл 26 игр, забив один гол и отдав четыре голевые передачи.
В "Специи" Коваленко будет выступать под 24-м номером.
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