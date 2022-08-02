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Официально: Специя продлила аренду Виктора Коваленко

Италия
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С возможностью выкупа

Официально: Специя продлила аренду Виктора Коваленко

Фото: Calcio Spezia

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Коваленко в следующем сезоне продолжит выступать в составе "Специи". Об этом передает сайт итальянской команды.

По официальным данным, "орлята" продлили аренду украинца еще на один сезон. Более того, они будут обязаны выкупить Виктора у "Аталанты", если клуб сохранит место в Серии А. Ранее инсайдеры писали о полноценном переходе Коваленко.

Не заиграв в "Аталанте", Виктор на год отправился в "Специю", где получал постоянную игровую практику. В сумме он отыграл 26 игр, забив один гол и отдав четыре голевые передачи.

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В "Специи" Коваленко будет выступать под 24-м номером.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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