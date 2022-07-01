  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Специя определилась с новым наставником
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Специя определилась с новым наставником

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Виктор Коваленко получил нового специалиста

Специя определилась с новым наставником

Фото: messaggeroveneto.gelocal.it

Новина українською

Итальянская "Специя" определились с главным тренером после ухода Тьяго Мотта.

Новым наставником стал 54-летний специалист Лука Готти. Итальянец подписал контракт с командой на 2 сезона, сообщает пресс-служба "орлят".

Предыдущим местом работы Готти был "Удинезе", с которого он был уволен в конце 2021 года.

В сезоне-2021/22 "орлята" финишировали 16-ми в Серии А и сохранили прописку в элите итальянского футбола. Напомним, что за "Специю" на правах аренды выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", но по информации СМИ, "бергамаски" не будут возвращать Коваленко и он продолжит свои выступления в "Специи".

Читайте такжеОфициально: Интер арендовал Аслани
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Специя Лука Готти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
acspezia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде