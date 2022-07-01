Специя определилась с новым наставником

Итальянская "Специя" определились с главным тренером после ухода Тьяго Мотта.

Новым наставником стал 54-летний специалист Лука Готти. Итальянец подписал контракт с командой на 2 сезона, сообщает пресс-служба "орлят".

Предыдущим местом работы Готти был "Удинезе", с которого он был уволен в конце 2021 года.

В сезоне-2021/22 "орлята" финишировали 16-ми в Серии А и сохранили прописку в элите итальянского футбола. Напомним, что за "Специю" на правах аренды выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", но по информации СМИ, "бергамаски" не будут возвращать Коваленко и он продолжит свои выступления в "Специи".

Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ????????????https://t.co/4LMBZhJeAQ pic.twitter.com/f8ES0brLuL — Spezia Calcio (@acspezia) July 1, 2022