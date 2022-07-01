Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Специя определилась с новым наставником
Виктор Коваленко получил нового специалиста
Фото: messaggeroveneto.gelocal.it
Итальянская "Специя" определились с главным тренером после ухода Тьяго Мотта.
Новым наставником стал 54-летний специалист Лука Готти. Итальянец подписал контракт с командой на 2 сезона, сообщает пресс-служба "орлят".
Предыдущим местом работы Готти был "Удинезе", с которого он был уволен в конце 2021 года.
В сезоне-2021/22 "орлята" финишировали 16-ми в Серии А и сохранили прописку в элите итальянского футбола. Напомним, что за "Специю" на правах аренды выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", но по информации СМИ, "бергамаски" не будут возвращать Коваленко и он продолжит свои выступления в "Специи".
Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ????????????https://t.co/4LMBZhJeAQ pic.twitter.com/f8ES0brLuL— Spezia Calcio (@acspezia) July 1, 2022
Популярное сейчас
- Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Ракетный удар россиян по Одесской области: уже известно о 14 погибших
- Тете остается во Франции, претенденты на должность тренера Днепра-1. Главные новости за 30 июня
- Рома отказалась от матча с Барселоной - римляне уже объяснили причину
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО