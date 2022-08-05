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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Милана? Квиз

Италия
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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Милана? Квиз

Новина українською

На днях "Милан" официально объявил о подписании бельгийского полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. За него "Россонерри" заплатили 35 миллионов евро. Таким образом, 21-летний хавбек попал в десятку самых дорогих трансферов в истории клуба.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих приобретений действующего чемпиона Италии. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках (если фамилия с приставкой "де", "ван" или "ван де", нужно вводить только основную часть фамилии или все имя полностью).

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В статье: квиз от UA-Футбол
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