Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов Милана? Квиз

На днях "Милан" официально объявил о подписании бельгийского полузащитника "Брюгге" Шарля де Кетеларе. За него "Россонерри" заплатили 35 миллионов евро. Таким образом, 21-летний хавбек попал в десятку самых дорогих трансферов в истории клуба.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих приобретений действующего чемпиона Италии. Трансферная стоимость указана в соответствии с данными портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках (если фамилия с приставкой "де", "ван" или "ван де", нужно вводить только основную часть фамилии или все имя полностью).