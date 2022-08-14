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Малиновский приложился к победе. Сампдория - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сампдория - Аталанта, чемпионат Италии, 13 августа 2022

Малиновский приложился к победе. Сампдория - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Сампдория" - "Аталанта", которые встречались в первом туре итальянской Серии А. Счет был открыт в середине первого тайма - отличился Толои. Команда из Бергамо отдала инициативу хозяевам, на 84-й минуте вышел на замену Руслан Малиновский, а спустя десять минут он ассистировал Адемоле Лукману. 0:2 - "Аталанта" начала сезон с победы.

Итальянская Серия А. Первый тур
"Сампдория" - "Аталанта" 0:2
Голы: Толои 26, Лукман 90+4

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя)
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