Малиновский приложился к победе. Сампдория - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Сампдория" - "Аталанта", которые встречались в первом туре итальянской Серии А. Счет был открыт в середине первого тайма - отличился Толои. Команда из Бергамо отдала инициативу хозяевам, на 84-й минуте вышел на замену Руслан Малиновский, а спустя десять минут он ассистировал Адемоле Лукману. 0:2 - "Аталанта" начала сезон с победы.

Итальянская Серия А. Первый тур

"Сампдория" - "Аталанта" 0:2

Голы: Толои 26, Лукман 90+4