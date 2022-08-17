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СМИ: Итальянский клуб ожидает финального согласия от Днепра-1 по Довбику
Ждем еще одного украинца в Серии А?
Фото: СК Днепр-1
Продолжается история с возможным трансфером Артема Довбика в "Салернитану".
По данным итальянского Sky Sports, итальянский клуб планирует в ближайшие дни совершить два трансфера. И если Булайе Диа уже прибыл в Италию для подписания контракта, то по Артему Довбика пока нет окончательного решения - клуб ждет финальное согласие от "Днепра-1".
ULTIM'ORA #SALERNITANA #DIA IN ARRIVO IN ITALIA PER VISITE E FIRMA. SI INSISTE ANCHE PER #DOVBYK, ATTESO L'OK DEL #DNIPRO #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport— skysport (@SkySport) August 17, 2022
Ранее Джанлука ди Марцио говорил, что "Салернитана" планирует на сезон арендовать Артема. При этом клуб пропишет право выкупа, которое может станет обязательным при определенных условиях.
Отметим, что нынешний клуб Довбика "Днепр-1" завтра дебютирует в еврокубках.
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