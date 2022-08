СМИ: Итальянский клуб ожидает финального согласия от Днепра-1 по Довбику

Продолжается история с возможным трансфером Артема Довбика в "Салернитану".

По данным итальянского Sky Sports, итальянский клуб планирует в ближайшие дни совершить два трансфера. И если Булайе Диа уже прибыл в Италию для подписания контракта, то по Артему Довбика пока нет окончательного решения - клуб ждет финальное согласие от "Днепра-1".

ULTIM'ORA #SALERNITANA #DIA IN ARRIVO IN ITALIA PER VISITE E FIRMA. SI INSISTE ANCHE PER #DOVBYK, ATTESO L'OK DEL #DNIPRO #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport