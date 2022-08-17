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СМИ: Итальянский клуб ожидает финального согласия от Днепра-1 по Довбику

Италия
(1 голосов)

Ждем еще одного украинца в Серии А?

СМИ: Итальянский клуб ожидает финального согласия от Днепра-1 по Довбику

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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Продолжается история с возможным трансфером Артема Довбика в "Салернитану".

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По данным итальянского Sky Sports, итальянский клуб планирует в ближайшие дни совершить два трансфера. И если Булайе Диа уже прибыл в Италию для подписания контракта, то по Артему Довбика пока нет окончательного решения - клуб ждет финальное согласие от "Днепра-1".

Ранее Джанлука ди Марцио говорил, что "Салернитана" планирует на сезон арендовать Артема. При этом клуб пропишет право выкупа, которое может станет обязательным при определенных условиях.

Отметим, что нынешний клуб Довбика "Днепр-1" завтра дебютирует в еврокубках.

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В статье: Салернитана Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
17.08.2022 в 17:12
Надо изучить хорошо предложение, сколько голов он должен забить и за какую сумму они смогут его выкупить, но не затягивать, Довбык давно хотел попасть в Топ-чемпионат и он его заслужил, конечно команда ниже среднего, но там зато есть шанс больше получить игровую практику, в будущем попасть в более сильную команду
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