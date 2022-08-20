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Официально: Наполи объявил о подписании 22-летнего форварда сборной Италии Распадори
Сассуоло получит 30 миллионов за Джакомо
Фото: Zimbio
"Наполи" официально объявил о заключении контракта с молодым итальянским нападающим "Сассуоло" Джакомо Распадори. Согласно клубному сайту, игрок взят в аренду с обязательным будущим выкупом.
???? Benvenuto Giacomo! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2022
???? https://t.co/J6YeRDxYgy
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JJib3KYP7D
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, "Наполи" заплатил за годичную аренду Распадори 5 миллионов евро. Следующим летом неаполитанцы обязаны выкупить Джакомо за 25 миллионов.
К своим 22 годам форвард провел уже 13 игр за национальную сборную Италии, забив 3 гола и отдав 1 ассист. За "Сассуоло" же Распадори провел 76 игр в Серии А, сделав 18+9 по системе гол+пас.
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