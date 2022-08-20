Официально: Наполи объявил о подписании 22-летнего форварда сборной Италии Распадори

"Наполи" официально объявил о заключении контракта с молодым итальянским нападающим "Сассуоло" Джакомо Распадори. Согласно клубному сайту, игрок взят в аренду с обязательным будущим выкупом.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, "Наполи" заплатил за годичную аренду Распадори 5 миллионов евро. Следующим летом неаполитанцы обязаны выкупить Джакомо за 25 миллионов.

К своим 22 годам форвард провел уже 13 игр за национальную сборную Италии, забив 3 гола и отдав 1 ассист. За "Сассуоло" же Распадори провел 76 игр в Серии А, сделав 18+9 по системе гол+пас.