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Официально: Наполи объявил о подписании 22-летнего форварда сборной Италии Распадори

Италия
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Сассуоло получит 30 миллионов за Джакомо

Официально: Наполи объявил о подписании 22-летнего форварда сборной Италии Распадори

Фото: Zimbio

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" официально объявил о заключении контракта с молодым итальянским нападающим "Сассуоло" Джакомо Распадори. Согласно клубному сайту, игрок взят в аренду с обязательным будущим выкупом.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, "Наполи" заплатил за годичную аренду Распадори 5 миллионов евро. Следующим летом неаполитанцы обязаны выкупить Джакомо за 25 миллионов.

К своим 22 годам форвард провел уже 13 игр за национальную сборную Италии, забив 3 гола и отдав 1 ассист. За "Сассуоло" же Распадори провел 76 игр в Серии А, сделав 18+9 по системе гол+пас.

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В статье: Наполи (Неаполь) Сассуоло Джакомо Распадори
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