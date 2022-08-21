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Защитник Барселоны после шести лет у клубе перейдет в состав новичка Серии А
Наконец "блауграна" избавится от него
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник Барселоны Самюэль Умтити вскоре покинет команду и присоединится к итальянскому “Лечче”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Новоиспеченный клуб француза уже договорился с игроком об условиях контракта. Интересно, что именно “Барселона” будет выплачивать зарплату защитнику, которая составляет 8-9 миллионов евро. От “Лечче” каталонцы могут получить только дополнительные бонусы.
Умтити отправится в Италию на следующей неделе, когда бумажная работа между клубами будет завершена.
Напомним, что Самюэль присоединился к "Барселоне" летом 2016-го года за 25 миллионов евро из "Лиона". Теперь его контракт Transfermarkt оценивает в два миллиона евро. Соглашение с "Барсой" рассчитано до лета 2026-го.
Также отметим, что в этом сезоне "Лечче" только вернулся в Серию А.
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