Защитник Барселоны после шести лет у клубе перейдет в состав новичка Серии А

Центральный защитник Барселоны Самюэль Умтити вскоре покинет команду и присоединится к итальянскому “Лечче”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Новоиспеченный клуб француза уже договорился с игроком об условиях контракта. Интересно, что именно “Барселона” будет выплачивать зарплату защитнику, которая составляет 8-9 миллионов евро. От “Лечче” каталонцы могут получить только дополнительные бонусы.

Умтити отправится в Италию на следующей неделе, когда бумажная работа между клубами будет завершена.

Напомним, что Самюэль присоединился к "Барселоне" летом 2016-го года за 25 миллионов евро из "Лиона". Теперь его контракт Transfermarkt оценивает в два миллиона евро. Соглашение с "Барсой" рассчитано до лета 2026-го.

Также отметим, что в этом сезоне "Лечче" только вернулся в Серию А.