Ювентус арендует Паредеса у ПСЖ. В контракте прописана опция выкупа

"Ювентус" договорился о годичной аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Николо Скира. В соглашении прописана опция выкупа, которая по достижению определенных условий станет обязательством.

Хавбек ставит подпись под соглашением в формате "1+3". Таким образом, если по окончанию сезона "Ювентус" выкупит контракт игрока, контракт аргентинца будет рассчитан на 3 года.

Leandro #Paredes to #Juventus from #PSG is at the final stage. Deal on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Contract until 2026 (1+3). #transfers https://t.co/7axjZVLeKW