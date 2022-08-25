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Ювентус арендует Паредеса у ПСЖ. В контракте прописана опция выкупа

Италия
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Отличное усиление для туринцев

Ювентус арендует Паредеса у ПСЖ. В контракте прописана опция выкупа

Фото: twitter.com/PSG_inside

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"Ювентус" договорился о годичной аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Николо Скира. В соглашении прописана опция выкупа, которая по достижению определенных условий станет обязательством.

Хавбек ставит подпись под соглашением в формате "1+3". Таким образом, если по окончанию сезона "Ювентус" выкупит контракт игрока, контракт аргентинца будет рассчитан на 3 года.

L'Equipe уточняет, что сумма выкупа составляет 15 миллионов евро.

В этом сезоне Паредес провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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