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Ювентус арендует Паредеса у ПСЖ. В контракте прописана опция выкупа
Отличное усиление для туринцев
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Ювентус" договорился о годичной аренде полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Николо Скира. В соглашении прописана опция выкупа, которая по достижению определенных условий станет обязательством.
Хавбек ставит подпись под соглашением в формате "1+3". Таким образом, если по окончанию сезона "Ювентус" выкупит контракт игрока, контракт аргентинца будет рассчитан на 3 года.
Leandro #Paredes to #Juventus from #PSG is at the final stage. Deal on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Contract until 2026 (1+3). #transfers https://t.co/7axjZVLeKW— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2022
L'Equipe уточняет, что сумма выкупа составляет 15 миллионов евро.
В этом сезоне Паредес провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.
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