Вейналдум пропустит 3-4 месяца из-за отказа от операции

Нидерландский полузащитник "Ромы" Джорджиньо Вейналдум решил лечиться консервативно после перелома, который он получил на тренировке.

Полузащитник "Ромы", арендованный у "ПСЖ", отказался от операции. Нидерландец пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости. Хавбек вернется на поле в начале 2023 года, при этом пропустив в общей сложности около 20 матчей.

Как известно, 31-летний футболист успел провести только один официальный матч после перехода в итальянский клуб – против "Салернитаны" (1:0).