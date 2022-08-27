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Вейналдум пропустит 3-4 месяца из-за отказа от операции
Игрок решил не рисковать
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник "Ромы" Джорджиньо Вейналдум решил лечиться консервативно после перелома, который он получил на тренировке.
Полузащитник "Ромы", арендованный у "ПСЖ", отказался от операции. Нидерландец пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости. Хавбек вернется на поле в начале 2023 года, при этом пропустив в общей сложности около 20 матчей.
Как известно, 31-летний футболист успел провести только один официальный матч после перехода в итальянский клуб – против "Салернитаны" (1:0).
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