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Официально: Аталанта купила форварда Штурма за 17 миллионов евро
Австрийский клуб полгода назад приобрел его за 1.8 млн
Фото: The Cult of Calcio
Бергамская "Аталанта" официально объявила о подписании контракта с датским нападающим "Штурма Грац" Расмусом Хейлундом. За полгода в Австрии страйкер забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 27, 2022
Velkommen, Rasmus! ⚫️????
There’s a new superhero in #BergAMO!
Welcome, #Højlund! ????????????#BenvenutoHøjlund #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ak30CNWcqu
Согласно информации портала Transfermarkt, "Аталанта" заплатила за Хейлунда 17 миллионов евро. Как сообщает медиа, клуб подписал с Расмусом пятилетний контракт, до июня 2027 года.
Примечательно, что "Штурм Грац" подписал датчанина лишь полгода тому назад: в январе 2022. Тогда австрийский клуб отдал "Копенгагену" 1.8 миллиона евро.
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