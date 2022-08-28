Официально: Аталанта купила форварда Штурма за 17 миллионов евро

Бергамская "Аталанта" официально объявила о подписании контракта с датским нападающим "Штурма Грац" Расмусом Хейлундом. За полгода в Австрии страйкер забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Согласно информации портала Transfermarkt, "Аталанта" заплатила за Хейлунда 17 миллионов евро. Как сообщает медиа, клуб подписал с Расмусом пятилетний контракт, до июня 2027 года.

Примечательно, что "Штурм Грац" подписал датчанина лишь полгода тому назад: в январе 2022. Тогда австрийский клуб отдал "Копенгагену" 1.8 миллиона евро.