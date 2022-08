Официально: Аталанта купила форварда Штурма за 17 миллионов евро

Бергамская "Аталанта" официально объявила о подписании контракта с датским нападающим "Штурма Грац" Расмусом Хейлундом. За полгода в Австрии страйкер забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!

Velkommen, Rasmus! ⚫️????



There’s a new superhero in #BergAMO!

Welcome, #Højlund! ????????????#BenvenutoHøjlund #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ak30CNWcqu