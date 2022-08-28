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Трудные три очка команды Малиновского. Видео гола и обзор матча Верона - Аталанта 0:1
Украинец отыграл 66 минут
Фото: atalanta.it / Автор невідомий
Матч с "Вероной" для "Аталанты" ярким не получился. И все же три очка в копилку подопечных Джанпьеро Гасперини упали, что гораздо важнее, учитывая необходимость бороться за зону ЛЧ со старта. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут, однако, как и вся команда, сегодня не поразил и запомнился разве что желтой карточкой. В середине второго тайма он покинул поле.
Серия А. Третий тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:1
Гол: Коопмейнерс 50
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