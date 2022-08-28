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Трудные три очка команды Малиновского. Видео гола и обзор матча Верона - Аталанта 0:1

Италия
(1 голосов)

Украинец отыграл 66 минут

Трудные три очка команды Малиновского. Видео гола и обзор матча Верона - Аталанта 0:1

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

UA-Футбол
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Матч с "Вероной" для "Аталанты" ярким не получился. И все же три очка в копилку подопечных Джанпьеро Гасперини упали, что гораздо важнее, учитывая необходимость бороться за зону ЛЧ со старта. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут, однако, как и вся команда, сегодня не поразил и запомнился разве что желтой карточкой. В середине второго тайма он покинул поле.

Серия А. Третий тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:1
Гол: Коопмейнерс 50

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В статье: Аталанта (Бергамо) Эллас Верона
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