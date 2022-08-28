Трудные три очка команды Малиновского. Видео гола и обзор матча Верона - Аталанта 0:1

Матч с "Вероной" для "Аталанты" ярким не получился. И все же три очка в копилку подопечных Джанпьеро Гасперини упали, что гораздо важнее, учитывая необходимость бороться за зону ЛЧ со старта. Украинец Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут, однако, как и вся команда, сегодня не поразил и запомнился разве что желтой карточкой. В середине второго тайма он покинул поле.

Серия А. Третий тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:1

Гол: Коопмейнерс 50