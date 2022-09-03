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В Серии А уменьшат использование прожекторов на стадионах из-за энергетического кризиза

Италия
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Расходы на электричество приходится оптимизировать

В Серии А уменьшат использование прожекторов на стадионах из-за энергетического кризиза

Фото: legaseriea.it

Новина українською

Во время матчей итальянской Серии А будут меньше использовать прожекторы из-за энергетического кризиса.

Цены на электричество во многих странах Европы в этом году выросли до исторического максимума из-за энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину. По этой причине Серия А объявила, что уменьшит время использования прожекторов на стадионах. С 5-го тура они будут работать не более 4 часов.

На матчах, которые будут проводиться в ранее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как раньше, хотя это необходимо для калибровки ВАР.

Сейчас проводятся исследования по повышению энергоэффективности итальянских стадионов, например, переход на светодиодное освещение и внедрение солнечных батарей.

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В статье: Италия Серия А
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Источник:
Football Italia

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