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В Серии А уменьшат использование прожекторов на стадионах из-за энергетического кризиза
Расходы на электричество приходится оптимизировать
Фото: legaseriea.it
Во время матчей итальянской Серии А будут меньше использовать прожекторы из-за энергетического кризиса.
Цены на электричество во многих странах Европы в этом году выросли до исторического максимума из-за энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину. По этой причине Серия А объявила, что уменьшит время использования прожекторов на стадионах. С 5-го тура они будут работать не более 4 часов.
На матчах, которые будут проводиться в ранее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как раньше, хотя это необходимо для калибровки ВАР.
Сейчас проводятся исследования по повышению энергоэффективности итальянских стадионов, например, переход на светодиодное освещение и внедрение солнечных батарей.
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