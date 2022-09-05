Малиновский в старте Аталанты на матч с Монцой

Руслан Малиновский попал в старт "Аталанты" на матч 5 тура Серии А против "Монцы". В последнем матче Малиновский вышел на поле с замены.

В прошлом матче чемпионата против "Торино" Руслан вышел на поле всего на 11 минут. До этого украинец выходил в старте в матчах против "Милана" и "Вероны". В первом туре против "Сампдории" Руслан вышел со скамейки.

Матч начнется в 19:30. "Аталанта" идет на 3 месте в Серии А после 4 туров с 10 очками.