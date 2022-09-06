Болонья уволила Синишу Михайловича после 3,5 лет работы

"Болонья" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Синишей Михайловичем. Он работал в клубе с января 2019-го.

"Это было самое трудное решение, которое я принимал с тех пор, как стал президентом Болоньи", — говорит Джоуи Сапуто. Контракт Синиши был рассчитан до лета 2023-го.

Синиша провел с "Болоньей" 130 матчей. Клуб в среднем набирал 1,25 очка за матч.

В прошлом сезоне "Болонья" заняла в Серии А 13 место, набрав 46 очков в 38 матчах.

В этом сезоне у "Болоньи" пока ни одной победы. Команда трижды сыграла вничью и два раза проиграла. Клуб идет на 16 месте после 5 туров.