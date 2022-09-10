Серия А. Наполи все же дожимает Специю, 28 минут Коваленко

Серия А. Шестой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Специя" 1:0

Гол: Распадори 89

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Ангисса (Зелински 57), Ндомбеле (Лоботка 46), Элмас (Гаэтано 75), Политано (Лосано 57), Распадори, Кварацхелия (Симеоне 67)

"Специя": Драговски, Ампаду (Христов 70), Николау, Кивьор, Холм, Бурабия (Эллертсон 70), С. Бастони (Коваленко 62), Агудело (Сала 81), Реца, Гьяси, Нзола

Предупреждения: Элмас 71 - Гьяси 45, Драговски 77

Главный арбитр: Альберто Санторо

Много раз в своей истории "Наполи" позволял себе впасть в безудержную эйфорию после одного-двух особо удачных матчей и тут же терял очки на ровном месте. Да уже в этом сезоне после 9:2 в двух первых турах не выиграл два матча подряд, в том числе дома у новичка лиги "Лечче". Опасность такого сценария на фоне бешеной эйфории от великолепного разгрома "Ливерпуля" была реальной. Не случайно сразу же после той победы Лучано Спаллетти начал с беспокойством говорить о "Специи".

Потеря очков была близкой. На жаре, в медленном темпе, против эшелонированной обороны, без таранного форварда Осимхена, через всего 64 часа после "Ливерпуля" "Наполи" выглядел заторможенным, усталым, недостаточно острым. Начал он как раз мощно. Удары Кварацхелии и Ангиссы Драговски было непросто отбить. Но непросто отбивал и Мерет удар Гьяси издали в контратаке. А далее гости оборонялись довольно комфортно, позволяли лишь удары издали, которые Драговски отбивал.

И все же фавориту удалось дожать аутсайдера. Хотя как раз могло быть наоборот. После касания головой Кивьора мяч скакал вокруг линии ворот. Затем Драговски ошибся на выходе на угловой, но Лосано не попал в пустые ворота. Однако на 89-ой минуте длинный заброс на правый фланг нашел Лосано, тот прострелил, Гаэтано лишь коснулся мяча, но это касание дезориентировало стелившегося в подкате Коваленко. Распадори уже осталось лишь пробить низом и отпраздновать свой первый гол за клуб.

В предыдущих двух сезонах "Наполи" проигрывал "Специи" дома. Несмотря на 29:9 и 26:8 по ударам по воротам. Здесь также был близок к неудачному результату, несмотря на 28:10. Но в итоге проявил характер, которого так часто не хватало в его истории, и добыл весьма тяжелую и важную победу. Победу из разряда чемпионских.

Коваленко прогнозировался в стартовом составе, но в итоге после двух выходов в первых 11-ти подряд отошел на скамью запасных. Появился на поле на 62-ой минуте. Успел коснуться мяча лишь 12 раз, преимущественно обороняясь на позиции правого опорника. Нанес удар с прямого штрафного с фланга, до ворот не дошедший.

