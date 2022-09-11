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Серия А. Аталанта упускает победу против новичка дома, 56 минут Малиновского

Италия
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Серая атака наконец аукнулась "Богине"

Серия А. Аталанта упускает победу против новичка дома, 56 минут Малиновского

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Шестой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кремонезе" 1:1

Голы: Демираль 74 - Валери 78

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Околи, Хатебур (Зортеа 86), Де Роон, Коопмейнерс, Соппи (Меле 86), Малиновский (Эдерсон 56), Лукман (Пашалич 77), Муриэль (Хойлунд 56)

"Кремонезе": Раду, Айву, Кирикеш, Лочошвили, Серникола (Хендри 83), Мейте, Валери, Эскаланте (Дзанимаккия 60), Пикель (Аскасибар 68), Дессерс (Чофани 83), Окереке (Афена-Гьян 68)

Предупреждения: Эдерсон 90+4, Демираль 90+4 - Серникола 58, Лочошвили 62, Пикель 66, Аскасибар 71, Афена-Гьян 82

Впервые в истории клуба "Аталанта" вышла на единоличное первое место в Серии А после как минимум пятого тура. Во второй раз набрала 13 очков после него. Впрочем, по игре она вовсе не впечатляла, в атаке выглядела весьма серо. И Джан Пьеро Гасперини все это признавал. Он предупреждал об агрессивном и организованном "Кремонезе", проигравшем "Роме" и "Фиорентине" с разницей лишь в один мяч, призвал подопечных ни в коем случае не думать, что победа как-нибудь, но придет.

Победа не пришла, и совершенно заслуженно. Игра в исполнении обеих команд на бергамской жаре сегодня была крайне слабой, медленной, серой, со множеством ошибок. Команды слишком увлекались длинными мячами в атаке, в обороне нервничали и просто выбивали куда подальше. Процент точных передач в матче не превысил 71. На голы обе точно не наиграли. Разумеется, новичок лиги своей игрой все равно должен быть доволен. А вот уже бывший лидер должен задуматься о своей игре в атаке.

При этом опасные моменты и голы мы видели. В первом тайме Муриэль и Коопмейнерс плотно пробивали метров с 17-18-ти. Раду тащил. Эскаланте пробивал с 20-ти под перекладину - Муссо. Серникола из района угла вратарской не попал. Во втором Коопмейнерс исполнил два штрафных с фланга. Оба залетели, но Околи подправлял рукой (ВАР заметил), а Демираль - головой. Вскоре Аскасибар пробил издали, Муссо отбил плохо, и Валери добил. А в концовке Околи с угла вратарской пробил слабовато.

Руслан Малиновский действовал позади форварда Муриэля, выдвигаясь в прессинг. Также помогал разыгрывать мяч в глубине. Правда, ускорялся редко и часто ошибался. Особенно - во втором тайме. Ушел с поля с 78-ю процентами точных передач, хотя первый тайм закончил с 85-ю, то есть третьим в команде. К уходу был вторым в команде и третьим на поле по касаниям мяча - 49, но по передачам - 35 - лишь в середине. Нанес один удар по воротам, издали. Защитники заблокировали.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Кремонезе (Италия)
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