Аллегри: Влахович – один из трех лучших нападающих мира вместе с Холандом и Мбаппе

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Душане Влаховиче, который прошлой зимой пришел из "Фиорентины". "Ему нужно набраться опыта на международном уровне", – приводит его слова Corriere dello Sport.

"Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до "Юве" он никогда не играл в Лиге чемпионов.

Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем", – сказал Аллегри.