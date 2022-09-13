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Аллегри: Влахович – один из трех лучших нападающих мира вместе с Холандом и Мбаппе
Публичная похвала помогла Дембеле прийти в себя
Фото: @juventusfc
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о нападающем Душане Влаховиче, который прошлой зимой пришел из "Фиорентины". "Ему нужно набраться опыта на международном уровне", – приводит его слова Corriere dello Sport.
"Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до "Юве" он никогда не играл в Лиге чемпионов.
Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем", – сказал Аллегри.
В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 6 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего словака в 85 миллионов евро.
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