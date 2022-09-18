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Абрахам: Моуриньо - один из лучших тренеров в плане управления людьми
Касильяс, Швайнштайгер и Мхитарян так не думают
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам похвалил Жозе Моуринью за его умение работать с футболистами:
"Он один из лучших тренеров в плане управления людьми. Он знает, как разговаривать с игроками, знает лучший способ разобраться с каждым.
Например, мне он никогда не говорит, как хорошо я играю. Он никогда не скажет мне в перерыве, что я молодец, хотя я про себя думаю: "Вообще-то я хорошо играю". Он всегда хочет, чтобы ты добился большего.
Перед полуфиналом Лиги конференций против "Лестера" в прошлом сезоне он затащил меня в комнату и сказал: "Тэмми, я не думаю, что ты был достаточно хорош".
Я был удивлен, потому что я забил в предыдущей игре! Я спросил, что он имеет в виду, и он сказал, что не видел Тэмми, которого он видел, например, в игре против "Лацио". Это меня мотивировало, и в итоге я забил победный гол против "Лестера", – рассказал форвард.
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