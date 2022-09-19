Бурлит от вершин до подвала. Итоги седьмого тура Серии А

Милан - Наполи 1:2

Рома - Аталанта 0:1

Удинезе - Интер 3:1

Монца - Ювентус 1:0

Кремонезе - Лацио 0:4

Фиорентина - Эллас Верона 2:0

Торино - Сассуоло 0:1

Специя - Сампдория 2:1

Болонья - Эмполи 0:1

Салернитана - Лечче 1:2

Впервые с 1955-го года в один день в Серии А проиграли "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Рома". Как результат - "Наполи", "Аталанта" и "Удинезе" возглавляют турнирную таблицу. Причем неаполитанцы и бергамцы добыли большие победы на характере. А туринцы и черно-синие миланцы показали отсутствие такового. Также отмечаем наконец-то пробуждение аутсайдеров. Серия А бурлит от вершины до подвала.

"Милан" - "Наполи"

Первый акт борьбы за Скудетто завершился победой того, кто больше заслужил по игре не в отчётном матче, а по всему началу сезона. К "Милану" накопилось немало вопросов по игре, особенно в обороне. В девяти матчах во всех турнирах у него уже десять пропущенных. Также по креативу, скорости, реализации, зависимости от Рафаэля Леау. Оказалось, что все эти проблемы реальны и ощутимы. Первое поражение "россонери" в лиге за долгое время ходило где-то близко и пришло после 22-ух матчей без них.

Уже в пятый раз в сезоне в девяти матчах во всех турнирах "Милан" позволил себе пропустить первым. В первые четыре раза удалось не проиграть и дважды даже выиграть, но такое хождение по краю пропасти не могло постоянно срабатывать.

Подтвердилось немало статистических данных. Пятая победа гостевой команды подряд в этом противостоянии, в том числе третья победа подряд "Наполи" в Милане, чего не было 43 года. Неаполитанцы остались лишь с одним гостевым поражением с 24-го ноября. С восемью матчами подряд без поражений от "Милана" на "Сан Сиро". Также были опровергнуты данные вроде тех 22-ух или десяти матчей подряд дома во всех турнирах без поражений.

Играли-то "россонери" большую часть матча очень хорошо. Доминировали в центре поля, интересно прорвались с флангов. Дважды попадали в перекладину. Первый тайм выиграли по ударам по воротам со счетом 11:3. После пропущенного выдали шквал атак, пока не забили. Но не хватило внимательности, организованности. Характера и взрослости, которых, как заявил в заголовке Corriere Dello Sport, хватило "Наполи".

Стефано Пиоли раздраженно отвергал разговоры об удовлетворении от хорошей игры и очень разочарован поражением после такой. А помощник дисквалифицированного Лучано Спаллетти Марко Доменикини сообщил, что босс после матча первым делом начал критиковать некоторых игроков за неудачную игру. Признак амбиций обоих тренеров и команд и того, что этот акт борьбы за Скудетто лишь первый из многих.

Важнейшим игроком матча, хотя и не забил, следует признать Хвичу Кварацхелию. Грузина вроде бы прикрыли, но своими финтами он повесил на карточки ещё в первом тайме Калабрию и Кьера. Пиоли решил их заменить в перерыве, и на Десте Хвича сразу же заработал пенальти. Спаллетти ещё и увеличил разрыв по влиянию замен, ведь его - Симеоне - забила победный гол.

"Рома" - "Аталанта"

В Риме также победила не команда, которая играла лучше. "Рома" нанесла столько же ударов по воротам, сколько и "Милан" - 21, а пропустила не девять, как он, а лишь четыре. И она также проиграла после десяти матчей дома, правда, лишь в Серии А. Она также выглядит менее монолитной, менее организованной, чем "Аталанта", начала пропускать. Также может указывать на потерю лидера - Пауло Дибала травмировался на предматчевой разминке. Также упускала супермоменты - в целом три.

Есть, правда, и свои нюансы. Участники этого матча - 14-ый и 15-ый в лиге по владению мячом и не беспокоятся из-за этого. То есть можно было предположить, что тот, кто будет здесь доминировать, не выиграет. Реализация "Ромы", как и в первых турах, слаба. Такое впечатление, что просто не умеют пробивать по воротам. Также следует задуматься о ее характере. Она пропускала первой в этом сезоне во всех турнирах пять раз. Ни разу не победила в тех матчах.

Ну и разница в реакции тренера. Жозе Моуриньо, удалённый во время матча, заявил, что его команда доминировала все 90 минут и должна была выиграть легко. Сказал, что при таком преимуществе с Дибалой на поле победила бы. Также саркастически призвал своих игроков "стать клоунами" и учиться рисовать падения в штрафной, потому что только так можно заработать пенальти.

Второе поражение "Ромы" в трех последних матчах лиги. В том числе в Топ-матче. В предыдущем сезоне такая серия после классного старта сезона начала обвал команды в Серии А.

"Аталанта"? Она играет как "Ювентус" первой каденции Массимилиано Аллегри. Цинично, собранно, жестко. Не пропускает (лишь три в семи турах). Находит свой гол с редкой атаки. Вчера почти не атаковала, получила семь жёлтых карточек. Уже в восьмом матче из девяти последних в лиге с её участием было забито не более двух мячей. А Джан Пьеро Гасперини доволен, говорит о характере и о том, что не рисковала во втором тайме (лучший момент и вправду был её, чуть не автогол Челика).

Так можно и до Скудетто дотянуть.

"Ювентус"

В "Ювентусе" пытаются лишь дотянуть до следующего матча. Особенно Аллегри. Стадион в Монце он покидал под охраной полиции, а в соцсетях болельщики даже предлагали ему не возвращаться в Турин. Хэштег #Allegriout, если бы им торговали на бирже, принёс бы массу прибыли. В таком кризисе туринский гранд не был с сезонов седьмых мест в 2010-ом и 2011-ом годах, и слова Gazzetta Dello Sport "нескончаемая катастрофа" ясно отмечают, что конца краю не видно.

После поражения от "Бенфики", после всей критики ожидалось, что команда соберётся, выйдет разрывать соперника, новичка лиги, набравшего лишь одно очко в первых шести турах. Но она выглядела ещё хуже, совершенно безразличной, потерявшей интерес к футболу. В первые сорок минут владела мячом всего 42 процента времени. Против "Монцы". А затем ещё и Анхель Ди Мария позволил себе ударить локтем соперника и оставил свою команду вдесятером. Анархия и безразличие.

Уже то, что болельщики "Юве" ожидали улучшения из-за дисквалификации Аллегри и руководства со скамьи его помощника Маурицио Ландуччи (при котором команда в предыдущем сезоне играла очень ярко и забивала по четыре мяча) - признак то ли отчаяния, то ли чёрного юмора.

Первое поражение "Ювентуса" в сезоне в лиге. Но ощущение, будто десятое. А семь очков до первого места - реальное и заслуженное отставание. И заголовок Tuttosport "Заложники Аллегри" уже не удивляет. Все уже понимают, что его не увольняют только из-за большой зарплаты.

"Интер"

В "Интере" все вроде бы не должно быть так драматично. У него на два очка больше, в Лиге Чемпионов он выиграл матч, выиграл и неделю назад в лиге на характере на 89-ой минуте. А сейчас проиграл сенсации лиги, выигравшей уже свой пятый матч подряд. И все же и там хэштег #Inzaghiout на высоте, в тренера уже мало кто верит. Третье поражение в семи турах - слишком много. Такое с командой случалось трижды за последние 28 лет и во всех случаях она завершила сезон вне Топ-4.

Индзаги и капитан Самир Ханданович признавали, что проиграли прежде всего в дуэлях, в интенсивности. Заявляли, правда, что при 1:1 все выглядело довольно равным. В принципе, это близко к правде. Но дело в том, что по ходу второго тайма все больше добавлял и все больше контратак организовывал соперник, а "Интер" просто держал мяч и ждал, что залетит. Пытался победить малой кровью. Далеко не впервые в сезоне. Ну и оборона времен Антонио Конте уже не существует.

Очень похоже на матч против "Лацио", когда также получил два в концовке. В матче против "Милана" он открыл счет, но получил три мяча в ответ. Психология, физическая готовность, слабая оборона, больше которой в лиге пропустили на данный момент лишь четыре команды - проблем более чем достаточно.

Разумеется, победитель заслуживает самых добрых слов. После четырех побед подряд, в том числе над "Фиорентиной" и 4:0 над "Ромой", главный тренер Андреа Соттил был скорее раздражен, чем доволен. Призывал не почивать на лаврах, заявлял, что прошлое не имеет значения, призывал постоянно играть в агрессивный вертикальный футбол, бросаться в жёсткие подкаты и не чувствовать себя комфортно. Команда услыхала его и в итоге должна была даже забивать больше.

Она играет как "Аталанта" начала каденции Гасперини. Жёстко, агрессивно, высоким прессингом. И у неё есть свой Алехандро Гомес. Воспитанник "Барселоны" Жерард Деулофеу свой талант разбазарил, но, возможно, именно в Удине создаст условия для легенды. Вчера он выдал два ассиста.

16 очков в семи турах - повторение лучшего старта в истории клуба.

Другие

"Лацио" и "Фиорентина" играли параллельно с "Ювентусом" и так же, как и он, искали реабилитации. Точнее, в отличие от него, искали. В римском клубе даже решили вернуть поехавшим в Данию болельщикам деньги после 1:5 там в Лиге Европы, а Маурицио Сарри угрожал подать в отставку, если игроки не прекратят вести себя так высокомерно, проваливать так матчи на ровном месте. Команда услыхала его и добыла первую гостевую победу в сезоне во всех турнирах быстро и легко.

Винченцо Итальяно таким не угрожал, но требовал от своих игроков дать ему ответы, проявить характер после восьми матчей подряд во всех турнирах без побед и особенно - после провала в Турции в Лиге Конференций. Игроки дали ответ, очень старались против "Вероны". Открыли счёт рано, создали достаточно, оборонялись довольно четко и забили в концовке. Причём оба гола забили жёстко критикуемые вингеры Иконе и Гонсалес, купленные в свое время за почти сорок миллионов вместе.

Следует отметить также пробуждение аутсайдеров. Первую победу "Монцы" в истории в Серии А. Над таким именем. Ещё и с временным тренером Раффаэле Палладино. Первую победу "Эмполи" в сезоне. Ещё и в гостях над "Болоньей" в первом матче ее тренера. Первую победу "Лечче" в сезоне. У "Специи" победа уже не первая, но успех в лигурийском дерби весьма важен. Тем более, что опустил ненавистную "Сампдорию" в зону вылета.

Украинский след

Виктор Коваленко играл в центре поля "Специи", но часто выдвигался к двум форвардам, подключался в штрафную без мяча. Во время первого гола его команды он чуть не замкнул прострел, чем дезориентировал защитников. Но по активности и точности на мяче выглядел неудачно. По касаниям на момент замены на 70-ой минуте (35) он в своей команде опережал лишь двух форвардов и вратаря. Процент точных передач (64) был худшим среди полевых игроков команды.

Оценки - "5", "5.5". Отмечали его неаккуратность, выпадение из игры. Желтую карточку. Лука Готти, правда, хвалить подопечного не прекращает: "Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется со всех точек зрения. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важно". Так что шансы еще будут.

Невыход на поле Руслана Малиновского с первых минут в Риме несколько удивил, если вспомнить, что Гасперини считает его игроком для больших матчей. Но не удивил, учитывая его пассивное выступление против "Кремонезе" и общие тенденции в составе команды. Потеря первого вратаря из-за травмы уже на восьмой минуте и двойная замена с началом второго тайма ещё больше отдалила его от выхода на поле.

Вышел в итоге украинец на 88-ой минуте, провел на поле семь вместе с добавленными. Очень активно сбивал давление, часто касался мяча (12 раз, восемь передач). Получил желтую карточку за задержку соперника за футболку.

Лучший игрок тура - Жерард Деулофеу ("Удинезе"). Может стать удинским Папу Гомесом

Прорыв тура - аутсайдеры. Начали побеждать

Разочарования тура - "Интер" и "Ювентус". Очень слабы

Лучший вратарь тура - Марко Спортьелло ("Аталанта"). Вышел на поле по ходу матча и спасал

Лучший тренер тура - Андреа Соттил ("Удинезе"). Полная победа над Индзаги

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполі 7 5 2 0 17 2 Аталанта 7 5 2 0 17 3 Удінезе 7 5 1 1 16 4 Лаціо 7 4 2 1 14 5 Мілан 7 4 2 1 14 6 Рома 7 4 1 2 13 7 Інтер 7 4 0 3 12 8 Ювентус 7 2 4 1 10 9 Торіно 7 3 1 3 10 10 Фіорентина 7 2 3 2 9 11 Сассуоло 7 2 3 2 9 12 Специя 7 2 2 3 8 13 Салернітана 7 1 4 2 7 14 Емполі 7 1 4 2 7 15 Лечче 7 1 3 3 6 16 Болонья 7 1 3 3 6 17 Еллас Верона 7 1 2 4 5 18 Монца 7 1 1 5 4 19 Кремонезе 7 0 2 5 2 20 Сампдорія 7 0 2 5 2

Фото - ANSA