  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лукаку разочарован в Челси и не хочет возвращаться в Лондон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку разочарован в Челси и не хочет возвращаться в Лондон

Италия
(1 голосов)

Но аренда в "Интер" только до конца текущего сезона

Лукаку разочарован в Челси и не хочет возвращаться в Лондон

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ромелу Лукаку не хочет возвращаться из миланского "Интера" в лондонский "Челси".

Бельгийский форвард не видит своего будущего в состоянии "пенсионеров" и возмущен той ситуацией, которая произошла в прошлом сезоне.

Примечательно, что назначение Грэма Поттера вместо Томаса Тухеля на пост главного тренера лондонцев также не повлияло на точку зрения Ромелу.

Читайте такжеИнтер может продлить аренду Лукаку на следующий сезон

Напомним, "нерадзурри" арендовали 29-летнего нападающего у "Челси" до конца текущего сезона. Контракт бельгийца принадлежит английскому клубу до 2026 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде