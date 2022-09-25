Лукаку разочарован в Челси и не хочет возвращаться в Лондон

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ромелу Лукаку не хочет возвращаться из миланского "Интера" в лондонский "Челси".

Бельгийский форвард не видит своего будущего в состоянии "пенсионеров" и возмущен той ситуацией, которая произошла в прошлом сезоне.

Примечательно, что назначение Грэма Поттера вместо Томаса Тухеля на пост главного тренера лондонцев также не повлияло на точку зрения Ромелу.

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Напомним, "нерадзурри" арендовали 29-летнего нападающего у "Челси" до конца текущего сезона. Контракт бельгийца принадлежит английскому клубу до 2026 года.