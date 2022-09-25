Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку разочарован в Челси и не хочет возвращаться в Лондон
Но аренда в "Интер" только до конца текущего сезона
Фото: twitter.com/Inter
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ромелу Лукаку не хочет возвращаться из миланского "Интера" в лондонский "Челси".
Бельгийский форвард не видит своего будущего в состоянии "пенсионеров" и возмущен той ситуацией, которая произошла в прошлом сезоне.
Примечательно, что назначение Грэма Поттера вместо Томаса Тухеля на пост главного тренера лондонцев также не повлияло на точку зрения Ромелу.
Напомним, "нерадзурри" арендовали 29-летнего нападающего у "Челси" до конца текущего сезона. Контракт бельгийца принадлежит английскому клубу до 2026 года.
Популярное сейчас
- Наконец-то найдена замена для Степаненко. Итоги матча Армения – Украина. Аудиомнение #166
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Официально: Дженоа расторг контракт с Андреем Шевченко
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет