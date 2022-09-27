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Ключевой полузащитник Интера пропустит около месяца из-за травмы

Италия
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Марцело Брозович точно не сыграет против "Ромы" и "Барселоны"

Ключевой полузащитник Интера пропустит около месяца из-за травмы

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Полузащитник "Интера" и сборной Хорватии Марцело Брозович получил травму в победном матче Лиги наций против Австрии (3:1). 29-летнего хавбека заменили на 18-й минуте встречи.

Как сообщает Sky Sport Italia, у Брозовича диагностирован надрыв мышц задней поверхности бедра. Из-за этого повреждения Марцело пропустит как минимум 3-4 недели. Это означает, что полузащитник не примет участие в матче 8-го тура Серии А против "Ромы", а также двух матчах Лиги чемпионов против "Барселоны".

В нынешнем сезоне на клубном уровне Марцело Брозович провел 9 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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В статье: Хорватия Интер (Милан) Марцело Брозович
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Источник:
Sky Sport Italia

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