Ветер перемен, а иногда - полезность его отсутствия. Итоги восьмого тура Серии А

Интер - Рома 1:2

Наполи - Торино 3:1

Эмполи - Милан 1:3

Ювентус - Болонья 3:0

Аталанта - Фиорентина 1:0

Сассуоло - Салернитана 5:0

Лацио - Специя 4:0

Лечче - Кремонезе 1:1

Сампдория - Монца 0:3

Эллас Верона - Удинезе 1:2

Во время матчей восьмого тура Серии А часто ощущалось дыхание ветра перемен. "Рома" сломала неприятную для себя традицию, "Аталанта" и "Лацио" летят вперед, что отнюдь не традиция для них. "Наполи" часто меняется, но постоянно побеждает. "Ювентус" считает, что начал новый сезон. Нет изменений в Милане. Причем для его красно-черной команды это к лучшему, а вот для черно-синей - отнюдь нет.

"Интер" - "Рома"

Матч "Интер" - "Рома" стал центральным не из-за приезда Жозе Моуриньо к команде, которой принес требл-2010. Это праздновали в предыдущем сезоне. Теперь мысли были заняты совсем другим. Обоих тренеров. Обе команды проиграли два из трех предыдущих матчей лиги, чувствовали себя некомфортно. И по игре это было заметно. Царила прежде всего осторожность, команды побаивались. Причем не друг друга, а скорее самих себя, своих ошибок. В итоге ошибки победили.

Арриго Сакки совершенно справедливо заявил, что ни одна команда не заслужила победить, порицал обе за излишнюю осторожность, зацикленность на тактике и ожидания лишь ошибок соперников либо одного индивидуального всплеска кого-то из своих звезд. Вот в итоге всплеснули Пауло Дибала (четвертый гол в пяти последних матчах против "Интера"), Крис Смоллинг, Леонардо Спинаццола, игравшие, как в лучшие годы. А ошиблись оба вратаря.

Победила в итоге более здоровая команда. "Рома", несмотря на неудачи, чувствовала себя довольно собранной, сплотилась вокруг своего тренера. Чувствовала, что заслужила компенсацию за несправедливо проигранный матч предыдущего тура "Аталанте" (21:4 по ударам по воротам, но 0:1 по голам). Решение Моуриньо поставить Дибалу в атаку вместо настоящего форварда Абрахама оказалось выигрышным, как и решение поставить "автобус" и большей частью обороняться.

А "Интер" проиграл уже четвертый матч в сезоне. В восьми первых турах в своей истории он такое выдавал лишь в сезоне 2011/12. Тогда Джан Пьеро Гасперини погнали уже после пятого тура, затем погнали и Клаудио Раньери, а команда завершила сезон шестой. Сейчас все выглядит отнюдь не светлее, Gazzetta Dello Sport говорит о депрессии в команде. А слова Симоне Индзаги о "нашей лучшей игре в сезоне" раздражают всех. Как сообщают, уже даже руководство клуба.

В последних трех проигранных матчах "Интер" даже открывал счет. Здесь пропустил быстро после забитого, теряя мячи в опасных зонах. Самир Ханданович спас в первой атаке, но во второй пропустил мяч, который должен был отбивать. В целом сейчас лишь две команды в лиге пропустили больше, чем 13 "змей". А в атаке, при всем доминировании (58 процентов владения мячом), удалось попасть в створ ворот лишь дважды. Лаутаро Мартинес не забивал с 30-го августа.

"Рома" переигрывает "Интер" впервые с февраля 2017-го года. Моуриньо переигрывает его после трех поражений в одни ворота в предыдущем сезоне. Ветер перемен?

"Наполи"

Ветер перемен уж точно веет в Неаполе. После Топ-победы в Милане и перерыва на матчи сборных, на волне цунами комплиментов матч против жесткого, неудобного, индивидуально прессингующего, не проигравшего "Наполи" четыре из девяти предыдущих матчей "Торино", был весьма опасным. Тем более, что "Торо" в этом сезоне пропустил лишь один мяч в первом тайме, то есть мучил соперников долго. Но на этот раз ему забросили три за 37 минут и закрыли дело.

Лучано Спаллетти назвал игру своей команды в первые полчаса великолепной. Не сказав, что это во многом его заслуга. "Торино" ловили на высоком прессинге, освобождали линии прорывов на флангах и прорывались там со своей половины до ворот соперника. Опорник Ангисса и прорвался там, и замыкал как центрфорвард головой, сделав первый дубль в карьере. На Хвичу Кварацхелию тренер принялся орать: "Ты хочешь, чтобы я заменил тебя?", и он тут же забил.

Шесть побед подряд во всех турнирах, 11 авторов голов во всех турнирах и 25 голов в целом. Пресса говорит о чемпионской взрослости команды и тактическом хамелеоне Спаллетти. "Наполи" летит вперед.

"Аталанта" и "Удинезе"

В "Аталанте" не ветер, а уже явные перемены. Курс стать "Ювентусом" в его лучшем проявлении очевиден. 16-ая команда лиги по владению мячом и ударам по воротам уступила "Фиорентине" в обоих компонентах. По владению - даже со счетом 38:62. Зато ее железная оборона так и осталась с тремя пропущенными. Гасперини резонно заявил, что вратарю Спортьелло не понадобились значимые сейвы вовсе. А в атаке найден свой один гол и потому в итоге найдена вторая 1:0 подряд.

Некрасиво, серо, но чрезвычайно эффективно. Гасперини особенно понравились оборона и контроль над игрой. "Они контролировали мяч, а мы - игру". Особенно - после забитого. Понравился и прогресс молодежи - Околи, Скальвини, Соппи и Хойлунд играют уверенно.

Двадцать очков в восьми турах - лучшее начало сезона в истории "Аталанты" в Серии А.

Перемены и рекорды и в Удине. 19 очков в восьми турах - лучшее начало сезона "Удинезе" в его истории в Серии А, 17 забитых мячей - также лучшее. А ведь у него в истории были и второе, и третье места по итогам сезона. Шесть побед подряд добыты впервые с 2013-го года, сезона, когда завершил пятым и еще и не был доволен этим. Причем последние три победы добыты камбеками, после того, как пропустил первым. И в третьем матче подряд удалось забить в добавленное время.

Казалось, что после победы над "Интером" фриуланцы оступятся. Что недооценят "Верону" своего предыдущего тренера Габриэле Чоффи, начавшую матч в зоне вылета, но боевитую. Выигравшую у них в феврале со счетом 4:0. Казалось, что хозяева поймали их в ловушку, отдав мяч 16-ой команде лиги по его владению. Но в итоге "Удинезе" с 21:7 по ударам и 69:31 по владению все же дожал. Вновь, как и "Интеру", решающий гол забил головой со "стандарта" центральный защитник Бийол.

Подопечные Андреа Соттила также летят вперед.

"Ювентус" и "Лацио"

Веет ли такой ветер в Турине? Очень рано говорить об этом. Не случайно Массимилиано Аллегри еще перед матчем против "Болоньи" объявил о начале нового сезона. "Предыдущий", в августе-сентябре, завершился двумя победами в девяти матчах во всех турнирах, полицейским эскортом вокруг тренера на выходе со стадиона, невероятной популярностью хэштега #Allegriout. Да даже после победы в воскресенье игроки не подошли к ультрас, и те ответили свистом.

Потому победа, еще и "сухая" после пяти матчей с пропущенными, и разгромная, очень важна. Играл "Ювентус" не блестяще. Против жутко кризисной, просто слабой "Болоньи". Два из трех голов забил в контратаках. Уступил по владению мячом. Тем не менее, его преимущество и заслуженность победы несомненны.

Также очень рано говорить о переменах в "Лацио". Рана от 1:5 в Дании в Лиге Европы и угроз Маурицио Сарри подать в отставку все еще жива. Последние соперники в лиге - "Верона", "Кремонезе", "Специя" - слабоваты и вряд ли могут служить яркой индикацией. Тем не менее, 10:0 против них не могут не радовать. Даже при том, что уступили по ударам по воротам, а лучший бомбардир Чиро Иммобиле не забивал и даже смазал пенальти, победа над "Специей" была необычайно легкой.

Впервые в каденции в клубе Сарри одержал три победы в лиге подряд. Впервые с 2015-го года "Лацио" одержал три победы подряд без пропущенных. Ныне он второй в лиге по пропущенным (5), что по сравнению с 13-ю после восьми первых туров предыдущего сезона огромный прогресс.

"Милан"

В "Милане" никаких перемен нет. Он с начала сезона играет невзрачно, неровно, нередко теряет контроль над игрой. Матч в Эмполи был тяжел для просмотра и для нейтрального зрителя, и уж точно для болельщика "россонери". Они пропустили в шестом матче подряд во всех турнирах, потеряли преимущество в добавленное время. Вновь потеряли игроков из-за травм. На этот раз - целых трех. И все же чемпионский характер, желание бороться до конца никуда не исчезли.

Главное - чемпион умеет черпать ресурсы с самого дна. Анте Ребич вернулся после очередной травмы, вышел на замену и забил. Причем с вбрасывания аута с десяти метров ближе к воротам соперника, чем следовало. Сразу после пропущенного на 92-ой минуте вышедший на замену Крунич сыграл головой, а глухой запасной левый защитник Балло-Туре оказался в атаке, забил и не сдерживал слез. Ну и Рафаэль Леау вернулся голодным после дисквалификации против "Наполи". Гол и ассист.

Стефано Пиоли назвал матч странным (еще бы, с травмами и лишь в четвертый раз в истории Серии А с тремя голами в добавленное время), говорил о выбивании из колеи вылетами его игроков, но и о боевитости, характере подопечных. "Победа голода и духа", - заявил он. Только их.

Другие

"Фиорентина" вроде бы боролась, владела мячом против команды, которую переиграла трижды в предыдущем сезоне, но вновь создала крайне мало и проиграла. Она остается лишь с двумя победами в восьми турах. Уже и оправдание участием в Еврокубках кажется слабым. "Торино" казался крепким, амбициозным, но три поражения подряд и особенно - быстрое в Неаполе - отбрасывают его назад. "Салернитана" начала заявкой на сенсацию лиги, но уже с пятью матчами без побед.

Возможно, наконец-то проснулся "Сассуоло", забив ей столько же мячей, сколько в предыдущих семи турах вместе взятых. Он еще и лучший в лиге по числу "сухих" матчей - пять. Очень интересное и перспективное соединение.

Кстати, именно в этом матче впервые в истории Серии А главным арбитром была женщина. Поздравления Марии Соле Феррьери Капути.

Также следует отметить участников матча "Сампдория" - "Монца". Вторая на волне победы над "Ювентусом" не остановилась. Она наконец-то получила всех звезд, недавних игроков сборной Италии - Пессина, Капрари и Сенси забили. А вот первая просто в ужасном состоянии, на последнем месте, с двумя очками (парадоксально, что добыты они были у "Ювентуса" и "Лацио"). С таким результатом дома в прямой битве. Марко Джампаоло уволен. Как думают многие - еще и поздновато.

Украинский след

Руслан Малиновский прогнозировался большинством СМИ в стартовом составе. Тем более, что "Фиорентина" - один из его любимейших соперников (два гола и два ассиста в шести матчах). Но и в выходе скоростных контратакующих Эдерсона и Лукмана против команды, которая любит владеть мячом и доминировать, была логика. Лукман в итоге забил. Руслан появился на поле на 74-ой минуте и помог отодвинуть игру от своих ворот, держал мяч. Не ошибался в передачах - шесть из шести.

Виктор Коваленко пропустил матч "Специи" из-за травмы, полученной в сборной.

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Фото - ANSA