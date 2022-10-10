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Пауло Дибала получил травму, пробивая пенальти за Рому
Аргентинец все же забил победный гол
Фото: AP News
Аргентинский форвард "Ромы" Пауло Дибала сегодня забил свой седьмой гол за римский клуб – с пенальти в матче против "Лечче". Однако, из-за неудачного исполнения нападающий получил травму, и был заменен спустя две минуты.
Гол Дибалы с пенальти стал победным для "Ромы" – счет в матче на тот момент составлял 1:1. Всего у Пауло уже семь голов и два ассиста во всех турнирах за римский клуб. Игрок забил два в Лиге Европы и пять – в Серии А.
Сразу после удара Пауло схватился за левое бедро и заковылял. Примечательно, что проблемы с бедром аргентинец испытывает уже в четвертом сезоне подряд. В сезоне 2019/20 Дибала из-за них пропустил 10 дней, в 2020/21 – 47 дней, в 2021/22 – 13 дней.
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