Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дибала пропустит от 4-х до 8 недель из-за травмы, полученной во время пробития пенальти
Может не успеть восстановиться к ЧМ
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Хавбек "Ромы" Пауло Дибала выбыл на срок от 4 до 8 недель из-за повреждения, полученного в матче с "Лечче" (2:1), сообщает Sky Sports. Аргентинец повредил четырехглавую мышцу бедра.
Повреждение полузащитник получил когда пробивал пенальти. Игрок забил, но почувствовал дискомфорт и был заменен через две минуты.
Дибала провел за "Рому" 11 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.
ЧМ начнется 20-го ноября и пройдет до 18-го декабря.
ULTIM'ORA ROMA— skysport (@SkySport) October 10, 2022
Per #Dybala stop tra le 4 e le 8 settimane
Confermata lesione al quadricipite femorale#SkySport #Roma #SkySerieA #SerieA
Популярное сейчас
- Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету
- Результат - безграничная ненависть. ФОТО и ВИДЕО, как россияне атаковали Киев
- В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС
- СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО