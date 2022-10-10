Дибала пропустит от 4-х до 8 недель из-за травмы, полученной во время пробития пенальти

Хавбек "Ромы" Пауло Дибала выбыл на срок от 4 до 8 недель из-за повреждения, полученного в матче с "Лечче" (2:1), сообщает Sky Sports. Аргентинец повредил четырехглавую мышцу бедра.

Повреждение полузащитник получил когда пробивал пенальти. Игрок забил, но почувствовал дискомфорт и был заменен через две минуты.

Дибала провел за "Рому" 11 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.

ЧМ начнется 20-го ноября и пройдет до 18-го декабря.