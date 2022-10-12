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Президент Ювентуса: Аллегри останется главным тренером команды

Италия
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В клубе не думают о смене тренера посреди сезона

Президент Ювентуса: Аллегри останется главным тренером команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли после поражения "Маккаби" Хайфа (0:2) в Лиге чемпионов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

"Один из самых трудных вечеров и периодов, когда я был президентом "Ювентуса". Я беру на себя ответственность: мне стыдно и я прошу прощения за то, что произошло сегодня.

Аллегри? Речь идет не об одном человеке, а о группе. Я не думаю о смене тренера посреди сезона. Аллегри – тренер "Ювентуса", и он останется им. Мы принимаем решения в конце сезона", - сказал Аньелли.

"Ювентус" занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих "ПСЖ" и "Бенфики" на 5 очков. "Маккаби" с 3 очками расположился на последней позиции.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Андреа Аньелли Маккаби (Хайфа)
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Источник:
Никола Скира

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