Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ювентуса: Аллегри останется главным тренером команды
В клубе не думают о смене тренера посреди сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли после поражения "Маккаби" Хайфа (0:2) в Лиге чемпионов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
"Один из самых трудных вечеров и периодов, когда я был президентом "Ювентуса". Я беру на себя ответственность: мне стыдно и я прошу прощения за то, что произошло сегодня.
Аллегри? Речь идет не об одном человеке, а о группе. Я не думаю о смене тренера посреди сезона. Аллегри – тренер "Ювентуса", и он останется им. Мы принимаем решения в конце сезона", - сказал Аньелли.
"Ювентус" занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих "ПСЖ" и "Бенфики" на 5 очков. "Маккаби" с 3 очками расположился на последней позиции.
Популярное сейчас
- Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. Лейпциг переиграл Селтик и перегнал Шахтер
- Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео
- Серия А. Удинезе - Аталанта 2:2. Битва за трон провинциалов продолжится
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО