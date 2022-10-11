Лига Чемпионов. Маккаби Хайфа побеждает Ювентус, и никто не удивлён

Лига Чемпионов. Группа Н. Четвёртый тур

Хайфа. "Самми Офер"

"Маккаби" Хайфа - "Ювентус" 2:0

Голы: Ацили 7, 42

"Маккаби": Д. Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Гольдберг, Корню (Менахем 71), Мохамед (Чибота 86), Лави, Шери, Ацили (Сек 66), Пьерро (Рукавица 86), Давид (Абу Фани 72)

"Ювентус": Щесны, Данило (Кен 68), Ругани, Бонуччи, Сандро (Суле 74), Паредес (Локателли 46), МакКенни (Костич 46), Рабио, Куадрадо, Влахович, Ди Мария (Милик 24)

Предупреждения: Корню 27 - МакКенни 45+3, Локателли 80

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

В предыдущем своем сезоне в Лиге Чемпионов (2009/10) "Маккаби" Хайфа проиграл все шесть матчей и не забивал. В том числе и дважды 0:1 "Ювентусу". Хотя тогда "Юве" переживал ужасный сезон, из группы в итоге не вышел и в лиге занял лишь седьмое место. Впрочем, кажется, этот сезон может стать еще более ужасным. Лишь четыре победы уже в 13-ти матчах во всех турнирах, разобранная команда. Массимилиано Аллегри упорно отказываются увольнять из-за его контракта, но, может, уже пора?

Наставник "Маккаби" Барак Бахар предупреждал соперника об атмосфере на "Самми Офер", которую тот давно не чувствовал. Такую отмечали и звезды "Пари Сен-Жермен" после второго тура. Тогда "зеленые" забили ранний гол. Забили и сегодня. Ацили головой замкнул навес левого защитника Корню. Еще до этого Пьерро пробивал с той же позиции, но ближе к центру, и Щесны взял. Сразу после этого Ацили закрутил с 17-ти метров - вновь Войцех. Штрафной удар Шери отбила перекладина.

Разумеется, постоянно такой темп команда из Израиля не способна поддерживать. Она стала играть более осторожно, выверенно. Перекрывала пути сопернику, держала игру в центре поля. С блестящим успехом. Перехватывала немало мячей. "Ювентус" же выглядел просто беспомощным и в центре поля, и в атаке. И в итоге с такого перехвата пропустил. Центрфорвард Пьерро перехватил, промчал, выложил правее Ацили, а автор трех ударов в стойку в первом матче закрутил в ближний угол.

Лишь после этого "Юве" проснулся. Влахович замыкал навес Куадрадо головой, и Коэн спас. Второй тайм начался серьезным давлением, серией угловых, ударом Ругани головой под перекладину. Но и с этим Коэн справился, причем уверенно. А далее "Маккаби" идеально засушил игру, вновь отодвинул ее в центр поля. Даже замены обоих крайних защитников гостей на игроков атаки ничего не принесли. Тем более, что хозяева вернулись с Секом к привычной игре с тремя центральными защитниками и успокоились.

В последние две минуты матча мячом владел "Маккаби" возле штрафной площадки соперника...

Можно даже сказать, позорное поражение "Ювентуса". Крайне слабая игра, полный провал и в конструировании атак, и в единоборствах. И самое ужасное для него в том, что, учитывая его игру в этом матче и общее состояние, учитывая последние результаты в гостях (уже две ничьи и шесть поражений во всех турнирах), такое поражение более чем ожидаемо и не должно удивлять никого. "Маккаби" еще и может отобрать у него третье место в группе. Ну а о втором можно забыть.