Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Лацио: Стоимость Милинковича-Савича растет с каждым месяцем. Сейчас он стоит 120 млн. евро
Договоренностей о продаже серба нет
Фото: instagram official_sslazio
Президент "Лацио" Клаудио Лотито оценил полузащитника Сергея Милинковича-Савича в 120 миллионов евро.
"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в "Ювентус" или какой-либо другой клуб.
Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито.
В 13 матчах этого сезона Милинкович-Савич провел забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Довбик снова выручает. Вадуц - Днепр-1 1:2. Видео голов и обзор матча
- Когда слова излишни. Динамо - Ренн 0:1. Видео гола и обзор матча
- Динамо – Ренн. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы
- Легендарный Де Росси возглавит клуб Серии В
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс