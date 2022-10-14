Президент Лацио: Стоимость Милинковича-Савича растет с каждым месяцем. Сейчас он стоит 120 млн. евро

Президент "Лацио" Клаудио Лотито оценил полузащитника Сергея Милинковича-Савича в 120 миллионов евро.

"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в "Ювентус" или какой-либо другой клуб.

Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито.