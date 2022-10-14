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Президент Лацио: Стоимость Милинковича-Савича растет с каждым месяцем. Сейчас он стоит 120 млн. евро

Италия
(1 голосов)

Договоренностей о продаже серба нет

Президент Лацио: Стоимость Милинковича-Савича растет с каждым месяцем. Сейчас он стоит 120 млн. евро

Фото: instagram official_sslazio

Новина українською

Президент "Лацио" Клаудио Лотито оценил полузащитника Сергея Милинковича-Савича в 120 миллионов евро.

"У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в "Ювентус" или какой-либо другой клуб.

Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет", – сказал Лотито.

В 13 матчах этого сезона Милинкович-Савич провел забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 60 миллионов евро.

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В статье: Клаудио Лотито Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич
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Источник:
metro.co.uk

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