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Торино - Ювентус 0:1. Обзор дерби и видео гола
В туринском дерби закономерно сильнее "зебры"
ANSA
В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" минимально обыграл "Торино". Победу команде Массимилиано Аллегри принес гол Душана Влаховича - 22-летний серб поразил ворота "быков" на 74-й минуте встречи. После этого тура "Юве" занимает 7-е место в турнирной таблице, а "Торино" - 11-е.
Серия А. Десятый тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
Гол: Влахович 74
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