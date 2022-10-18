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Погба приступил к частичным тренировкам в общей группе
Сохраняет шансы на участие в чемпионате мира
Фото: juventus.com
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба постепенно приступает к тренировкам общей в группе, сообщает клубный сайт. Команда готовилась к матчу с "Эмполи", который состоится 21 октября.
Ранее сообщалось, что француз может принять участие в матче с "Бенфикой" 25 октября. В таком случае у него будут шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Поль сможет провести 6 матчей до старта мундиаля.
Напомним, что Погба получил травму мениска на тренировке 26 июля. Позже футболист был прооперирован.
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