Погба приступил к частичным тренировкам в общей группе

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба постепенно приступает к тренировкам общей в группе, сообщает клубный сайт. Команда готовилась к матчу с "Эмполи", который состоится 21 октября.

Ранее сообщалось, что француз может принять участие в матче с "Бенфикой" 25 октября. В таком случае у него будут шансы попасть в заявку сборной Франции на чемпионат мира. Поль сможет провести 6 матчей до старта мундиаля.

Напомним, что Погба получил травму мениска на тренировке 26 июля. Позже футболист был прооперирован.