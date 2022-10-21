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Серия А. Ювентус легко разгромил Эмполи

Италия
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Начало большого камбека?

Серия А. Ювентус легко разгромил Эмполи

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи" 4:0

Голы: Кен 8, МакКенни 56, Рабио 83, 90+4

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани (Сандро 79), Куадрадо, МакКенни (Паредес 66), Локателли, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 85), Влахович (Милик 65), Кен (Миретти 79)

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Де Винтер, Луперто, Паризи, Хаас (Инноченти 89), Марин, Бандинелли (Хендерсон 75), Пьяца (Байрами 62), Дестро (Ламмерс 75), Сатриано (Бальданци 62)

Предупреждения: Куадрадо 36, Рабио 58 - Сатриано 58, Хаас 69

"Ювентус" уже дважды объявлял о начале нового сезонa. В первом случае это продержалось два матча, после чего последовали провалы против "Милана" и хайфского "Маккаби". Во втором случае началось победой в туринском дерби и продолжилось первой победой с разницей в четыре мяча во всех турнирах с января 2021-го года. В сезоне 2015/16 "бьянконери" начали еще хуже, но выиграли дерби, начав серию из 15-ти побед подряд. Неужели способны на такую же сейчас?

Залогом успеха стал быстрый гол. Рабио и Костич разыграли слева, серб прострелил, Кен замкнул. Вскоре Мойзе замкнул еще один "кросс" неточно. Постепенно гости пришли в себя, Дестро заставил Щесны работать. МакКенни ответил выходом на Викарио. И ударом в него. А во втором тайме МакКенни замкнул головой угловой Куадрадо, Хуан также удачно навесил угловой на Рабио, Адриен завершил комбинацию с прострелом Данило, Викарио вытащил еще два тяжелейших мяча...

В целом "Ювентус" владел мячом лишь 43 процента времени, но не ощущал никакой угрозы от команды, выигравшей у него на "Алльянц" и проигравшей лишь в один мяч на "Кастеллани" в предыдущем сезоне. Несомненно, лучшее выступление "бьянконери" в сезоне. Продлившее серию без поражений дома в лиге до девяти матчей. Обеспечившее серию из двух побед в лиге подряд на всех полях впервые с марта. Неужели туринцы возвращаются? Или просто соперник был слишком слаб?

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Эмполи
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