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Романьоли - первый, кто родился после 1995 года и сыграл 250 встреч в Серии А

Италия
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Включительно с 1995 годом

Романьоли - первый, кто родился после 1995 года и сыграл 250 встреч в Серии А

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В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Лацио" на выезде обыграл "Аталанту" - 2:0.

Центральный защитник "орлов" Алессио Романьоли вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Таким образом, 27-летний итальянец стал первым игроком, который родился после 1 января 1995 года, и провел 250 матчей в рамках чемпионата Италии.

Напомним, Алессио перешел в состояние римлян из "Милана" летом этого года.

В этом сезоне во всех турнирах Романьоли провел 12 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лацио (Рим) Алессио Романьоли
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