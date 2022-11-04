Дель Пьеро считает, что причина неудач Ювентуса не в уходе Роналду: Это не главная проблема

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро не считает, что проблемы туринцев начались из-за ухода Криштиану Роналду.

"Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы "Ювентуса" с его уходом.

Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить", – сказал бывший нападающий "Юве".