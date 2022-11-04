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Дель Пьеро считает, что причина неудач Ювентуса не в уходе Роналду: Это не главная проблема
Легенда считает, что дело в другом
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро не считает, что проблемы туринцев начались из-за ухода Криштиану Роналду.
"Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы "Ювентуса" с его уходом.
Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить", – сказал бывший нападающий "Юве".
Роналду пришел в "Ювентус" в 2018-м и провел в клубе 3 сезона. В 134-х матчах за итальянский клуб он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи. С туринцами он завоевал два чемпионства, два Суперкубка и Кубок Италии.
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