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Дель Пьеро считает, что причина неудач Ювентуса не в уходе Роналду: Это не главная проблема

Италия
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Легенда считает, что дело в другом

Дель Пьеро считает, что причина неудач Ювентуса не в уходе Роналду: Это не главная проблема

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро не считает, что проблемы туринцев начались из-за ухода Криштиану Роналду.

"Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы "Ювентуса" с его уходом.

Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить", – сказал бывший нападающий "Юве".

Роналду пришел в "Ювентус" в 2018-м и провел в клубе 3 сезона. В 134-х матчах за итальянский клуб он забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи. С туринцами он завоевал два чемпионства, два Суперкубка и Кубок Италии.

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В статье: Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин)
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Источник:
ojogo.pt

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