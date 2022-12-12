Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леау готов оставаться в Милане только до лета 2024-го. Россонери не продали его Челси за 70 млн евро
Переговоры имели место прямо во время чемпионата мира
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Рафаэль Леау не хочет подписывать контракт с "Миланом" на срок более чем до лета 2024-го. На нападающего сборной Португалии претендуют "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси".
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Причем "Челси" вел переговоры по футболисту в Катаре. "Милан" отверг предложение "синих" в 70 миллионов евро за Рафаэля. В Италии просят за Леау в два раза больше – 150 миллионов евро. Именно столько составляет сумма отступных, прописанная в контракте игрока.
На чемпионате мира Леау получал возможность проявить себя только с замены. Нападающий появлялся на поле в каждом из 5 матчей сборной Португалии и отличился 2-мя забитыми мячами – в ворота Швейцарии и Ганы.
Excl. News #Leao: At this stage he doesn’t want to extend beyond 2024. Not confident with the offer. Chelsea, City, Real in. #CFC held talks about him in Qatar. Milan refused Chelseas offer (€70m). They want €150m. The amount of the release clause. @Sky_Marc @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/QuUxLawSuB— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 12, 2022
Популярное сейчас
- Львовская табачная фабрика подала в суд на Александра Поврознюка за высказывания в сторону Григория Козловского
- СМИ: Шахтер не продлит контракт с Кривцовым - назван кандидат на замену
- Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
- Аутсайдер Серии А намерен подписать голкипера Наполи. Он не сыграл ни одного матча в сезоне
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО