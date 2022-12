Леау готов оставаться в Милане только до лета 2024-го. Россонери не продали его Челси за 70 млн евро

Рафаэль Леау не хочет подписывать контракт с "Миланом" на срок более чем до лета 2024-го. На нападающего сборной Португалии претендуют "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси".

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Причем "Челси" вел переговоры по футболисту в Катаре. "Милан" отверг предложение "синих" в 70 миллионов евро за Рафаэля. В Италии просят за Леау в два раза больше – 150 миллионов евро. Именно столько составляет сумма отступных, прописанная в контракте игрока.

На чемпионате мира Леау получал возможность проявить себя только с замены. Нападающий появлялся на поле в каждом из 5 матчей сборной Португалии и отличился 2-мя забитыми мячами – в ворота Швейцарии и Ганы.

Excl. News #Leao: At this stage he doesn’t want to extend beyond 2024. Not confident with the offer. Chelsea, City, Real in. #CFC held talks about him in Qatar. Milan refused Chelseas offer (€70m). They want €150m. The amount of the release clause. @Sky_Marc @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/QuUxLawSuB