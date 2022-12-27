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"По-прежнему убежден в хорошей работе все эти годы". Аньелли - об уходе с поста президента Ювентуса
При нем клуб достиг многого
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Экс-президент "Ювентус" Андреа Аньелли рассказал о решение уйти со своего поста вместе с советом директоров.
"Я желаю всего наилучшего следующему президенту Ферреро и новому генеральному директору Сканавино. Дальнейшие оценки я сделаю на заседании совета директоров 18 января.
Уход с поста президента был для меня непростым решением. Помимо любви к "Ювентусу", я усердно работал, чтобы в последние годы добиться выдающихся результатов как на поле, так и за его пределами.
Я принял это решение в полной безмятежности. Я по-прежнему твердо убежден в хорошей работе все эти годы, и это мнение подтверждено также многочисленными экспертами. "Ювентус" будет демонстрировать свою легитимность во всех отношениях.
Я счел уместным сделать шаг назад, чтобы не было даже мысли, что выбор и решения, которые будут приниматься впредь, были обусловлены моим личным участием. Для меня было честью быть президентом "Ювентуса", который превыше всего и всех. Fino Alla Fine", - заявил уже экс-президент туринцев.
The Shareholders' Meeting is underway at the Allianz Stadium.— JuventusFC (@juventusfcen) December 27, 2022
Andrea Agnelli's words: "Leaving the presidency was not an easy decision for me. In addition to loving Juve, I have worked hard to achieve the extraordinary results of recent years, on and off the pitch."
Напомним, что сейчас бывшее руководство во главе с Аньелли подозревается в финансовых махинациях
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