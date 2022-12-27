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"По-прежнему убежден в хорошей работе все эти годы". Аньелли - об уходе с поста президента Ювентуса

Италия
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При нем клуб достиг многого

"По-прежнему убежден в хорошей работе все эти годы". Аньелли - об уходе с поста президента Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-президент "Ювентус" Андреа Аньелли рассказал о решение уйти со своего поста вместе с советом директоров.

"Я желаю всего наилучшего следующему президенту Ферреро и новому генеральному директору Сканавино. Дальнейшие оценки я сделаю на заседании совета директоров 18 января.

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Уход с поста президента был для меня непростым решением. Помимо любви к "Ювентусу", я усердно работал, чтобы в последние годы добиться выдающихся результатов как на поле, так и за его пределами.

Я принял это решение в полной безмятежности. Я по-прежнему твердо убежден в хорошей работе все эти годы, и это мнение подтверждено также многочисленными экспертами. "Ювентус" будет демонстрировать свою легитимность во всех отношениях.

Я счел уместным сделать шаг назад, чтобы не было даже мысли, что выбор и решения, которые будут приниматься впредь, были обусловлены моим личным участием. Для меня было честью быть президентом "Ювентуса", который превыше всего и всех. Fino Alla Fine", - заявил уже экс-президент туринцев.

Напомним, что сейчас бывшее руководство во главе с Аньелли подозревается в финансовых махинациях

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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