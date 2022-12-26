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Замена Аньелли. Ювентус объявил имя нового президента клуба
В отношении клуба продолжается расследование
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Во время Чемпионата мира по футболу незаметно прошла новость о том, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, а также весь совет директоров подали в отставку. Тем временем туринцы уже объявили имя нового президента.
По данным официального сайта клуба, им стал Джанлука Ферреро. Также в совет директоров вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.
Assemblea degli azionisti del 18 gennaio 2023 | Pubblicazione di lista per la nomina del CDA.— JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2022
Напомним, что в отношении клуба на данный момент проходит расследование, что побудило прошлую власть подать в отставку. Клуб обвиняется в ряде финансовых нарушений.
Отметим, что перед паузой на ЧМ-2022 "Ювентус" шел на третьем месте в Серии А.
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