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Скауты Ювентуса будут просматривать правого защитника на матче Вальядолид - Реал
Туринцам интересен крайний фуллбек "Вальядолида"
"Ювентус" отправит двух скаутов на матч Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал". "Синьора" будет просматривать крайнего защитника хозяев Ивана Фреснеду.
"Турин" ищет замену Хуану Купдрадо, которому уже 34 года.
18-летний защитник провел в этом сезоне за "Вальядолид" 7 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает испанца в 1 миллион евро.
Ожидается, что "Вальядолид" запросит за талантливого фуллбека 10 миллионов евро. Интерес к футболисту пока на ранней стадии.
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