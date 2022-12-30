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Скауты Ювентуса будут просматривать правого защитника на матче Вальядолид - Реал

Италия
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Туринцам интересен крайний фуллбек "Вальядолида"

Скауты Ювентуса будут просматривать правого защитника на матче Вальядолид - Реал

Новина українською

"Ювентус" отправит двух скаутов на матч Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал". "Синьора" будет просматривать крайнего защитника хозяев Ивана Фреснеду.

"Турин" ищет замену Хуану Купдрадо, которому уже 34 года.

18-летний защитник провел в этом сезоне за "Вальядолид" 7 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает испанца в 1 миллион евро.

Ожидается, что "Вальядолид" запросит за талантливого фуллбека 10 миллионов евро. Интерес к футболисту пока на ранней стадии.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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