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Защитник Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента
Алекс Сандро играет за туринцев более шести лет
Фото: The Pride of London
Бразильский левый защитник Алекс Сандро покинет туринский "Ювентус" летом свободным агентом. По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры о продлении пока не ведутся:
"Обсуждений о продлении текущего контракта, истекающего в конце сезона, не ведется. У "Ювентуса" есть возможность продлить контракт еще на один год, но пока они это не рассматривают".
Alex Sandro is expected to leave Juventus as free agent in June. There are no discussions ongoing to extend the current contract expiring at the end of the season. ???????? #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2023
Juventus have option to extend the deal for one more year but they're not considering that as of now. pic.twitter.com/pYZFzCQUeh
Алекс Сандро выступает за "Ювентус" шесть с половиной лет, с тех пор как его приобрели у "Порту" летом 2015 за 28 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец отыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, сделав один ассист.
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