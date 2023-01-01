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Защитник Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента

Италия
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Алекс Сандро играет за туринцев более шести лет

Защитник Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента

Фото: The Pride of London

UA-Футбол
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Бразильский левый защитник Алекс Сандро покинет туринский "Ювентус" летом свободным агентом. По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры о продлении пока не ведутся:

"Обсуждений о продлении текущего контракта, истекающего в конце сезона, не ведется. У "Ювентуса" есть возможность продлить контракт еще на один год, но пока они это не рассматривают".

Алекс Сандро выступает за "Ювентус" шесть с половиной лет, с тех пор как его приобрели у "Порту" летом 2015 за 28 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец отыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, сделав один ассист.

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В статье: Ювентус (Турин) Алекс Сандро
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