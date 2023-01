Защитник Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента

Бразильский левый защитник Алекс Сандро покинет туринский "Ювентус" летом свободным агентом. По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры о продлении пока не ведутся:

Alex Sandro is expected to leave Juventus as free agent in June. There are no discussions ongoing to extend the current contract expiring at the end of the season. ???????? #Juventus



Juventus have option to extend the deal for one more year but they're not considering that as of now. pic.twitter.com/pYZFzCQUeh