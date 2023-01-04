Салернитана – Милан. 1:2. Первая победа россонери в 2023-м и голы Леау и Тонали – Видео

"Милан" одержал победу над "Салернитаной" в гостях (2:1). Оба гола "россонери" забили ещё в первом тайме.

Уменьшится ли отрыв от "Наполи" зависит от результата сегодняшнего матча подопечных Спалетти с "Интером". В случае неудачи первых, "россонери" сократят отставание всего до 5 очков.

В этой встрече Леау забил свой 7-й гол в Серии А, больше только у Арнаутовича из "Болоньи" (8) и Осимена из "Наполи" (9).

"Салернитана" – "Милан". 1:2.

Голы: 83' Ф. Бонаццоли – 10' Р. Леау, 15' С. Тонали

Следующий матч "Милан" сыграет против "Ромы" дома 8-го января.