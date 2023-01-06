Легенда итальянского футбола умер в возрасте 58 лет

Джанлука Виалли, бывший нападающий сборной Италии, скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Впервые у него болезнь была диагностирована в 2017. В декабре 2022 заболевание обострилось, из-за чего Виалли покинул тренерский штаб национальной команды Италии.

Виалли известен по выступлениям за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". В составе туринского клуба он выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. В футболке "Скуадра Адзурра" он сыграл 59 матчей и отличился 16 голами. Со сборной он завоевал бронзу ЧМ-1990 и Евро-1988.

В 2019 году Джанлука был назначен главой делегации сборной Италии под руководством главного тренера и друга Роберто Манчини. Он сыграл большую роль за кулисами в их триумфе на Евро-2020, когда они обыграли Англию в серии пенальти на стадионе "Уэмбли" (1:1, 3:2 пен.).