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Легенда итальянского футбола умер в возрасте 58 лет
Не поборол ужасную болезнь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлука Виалли, бывший нападающий сборной Италии, скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.
Впервые у него болезнь была диагностирована в 2017. В декабре 2022 заболевание обострилось, из-за чего Виалли покинул тренерский штаб национальной команды Италии.
Виалли известен по выступлениям за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". В составе туринского клуба он выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. В футболке "Скуадра Адзурра" он сыграл 59 матчей и отличился 16 голами. Со сборной он завоевал бронзу ЧМ-1990 и Евро-1988.
В 2019 году Джанлука был назначен главой делегации сборной Италии под руководством главного тренера и друга Роберто Манчини. Он сыграл большую роль за кулисами в их триумфе на Евро-2020, когда они обыграли Англию в серии пенальти на стадионе "Уэмбли" (1:1, 3:2 пен.).
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