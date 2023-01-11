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Впервые с октября. Погба вернулся к тренировкам Ювентуса

Италия
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Радостная новость для фанатов "старой синьоры"

Впервые с октября. Погба вернулся к тренировкам Ювентуса

Фото: juventus.com

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Во вторник, 10 января центральный полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы.

Эта тренировочная сессия с командой стала первой для 29-летнего француза с октября прошлого года, сообщает B/R Football.

Напомним, в июле 2022 года Погба получил травму мениска, после чего перенес операцию. В октябре он вернулся к тренировкам, однако получил мышечное повреждение, из-за которого его возвращение отложилось на неопределенный срок.

В этом сезоне у него, что логично, ещё нет сыгранных матчей. В последний раз хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года в составе "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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