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Впервые с октября. Погба вернулся к тренировкам Ювентуса
Радостная новость для фанатов "старой синьоры"
Фото: juventus.com
Во вторник, 10 января центральный полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы.
Эта тренировочная сессия с командой стала первой для 29-летнего француза с октября прошлого года, сообщает B/R Football.
Напомним, в июле 2022 года Погба получил травму мениска, после чего перенес операцию. В октябре он вернулся к тренировкам, однако получил мышечное повреждение, из-за которого его возвращение отложилось на неопределенный срок.
В этом сезоне у него, что логично, ещё нет сыгранных матчей. В последний раз хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года в составе "Манчестер Юнайтед".
Paul Pogba is back training with Juve for the first time since October ???? pic.twitter.com/T36ve4AykC— B/R Football (@brfootball) January 10, 2023
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