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Рома хочет предложить Дибале новый контракт с увеличением зарплаты
А также исключить пункт об отступных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" и сборной Аргентины Пауло Дибала не сменит клубную прописку.
Римляне готовы начать переговоры о продлении трудового соглашения с 29-летним аргентинцем. Клуб Серии А намерен предложить форварду контракт до 2026 года с увеличением зарплаты до 6 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Также "волки" хотят убрать из соглашения пункт о клаусуле, который сейчас составляет 20 миллионов евро.
Дибала присоединился к "Роме" летом 2022 года в качестве свободного агента. Текущий договор рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Пауло провел 16 матчей за римлян во всех турнирах, в которых забил 10 голов и и выполнил 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.
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