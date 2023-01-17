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Рома хочет предложить Дибале новый контракт с увеличением зарплаты

Италия
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А также исключить пункт об отступных

Рома хочет предложить Дибале новый контракт с увеличением зарплаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" и сборной Аргентины Пауло Дибала не сменит клубную прописку.

Римляне готовы начать переговоры о продлении трудового соглашения с 29-летним аргентинцем. Клуб Серии А намерен предложить форварду контракт до 2026 года с увеличением зарплаты до 6 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Также "волки" хотят убрать из соглашения пункт о клаусуле, который сейчас составляет 20 миллионов евро.

Дибала присоединился к "Роме" летом 2022 года в качестве свободного агента. Текущий договор рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Пауло провел 16 матчей за римлян во всех турнирах, в которых забил 10 голов и и выполнил 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

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В статье: Рома (Рим) Пауло Дибала
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