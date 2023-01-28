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Буффону – 45: внимательно ли вы следили за карьерой выдающегося голкипера? Квиз от UA-Футбол
Дню рождения легенды посвящается
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 января, исполняется 45 лет легендарному вратарю "Пармы" Джанлуиджи Буффону. Мы вам предлагаем проверить, как хорошо вы знаете карьеру итальянского голкипера, пройдя наш квиз.
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