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Серия А. Интер вымучивает камбек против последней команды лиги

Италия
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Дубль Лаутаро Мартинеса

Серия А. Интер вымучивает камбек против последней команды лиги

Фото: twitter.com/Inter

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 20-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Интер" 1:2

Голы: Окереке 11 - Лаутаро Мартинес 21, 65

"Кремонезе": Карнезекки, Васкес, Бьянкетти (Буонаюто 67), Кирикеш, Серникола, Мейте, Кастаньетти (Афена-Гьян 60), Бенасси, Валери, Чофани (Дессерс 60), Окереке (Дзанимаккия 72)

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Асллани 66), Гальярдини, Мхитарян, Димарко (Гозенс 66), Джеко (Лукаку 77), Лаутаро Мартинес (Корреа 77)

Предупреждения: Ачерби 29, Чалханоглу 58

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Начало 2023-го года "Интера" получается весьма тяжелым. Уж точно - против скромных соперников. Как раз против Топ-команд - "Наполи", "Милана" в Суперкубке - он выглядел отлично и побеждал. А вот "Парма", "Монца", "Верона", "Эмполи" и "Кремонезе" создали ему немало проблем. Сегодня пришлось совершать камбек и практически вымучивать победу. Против последней команды лиги, не выигравшей еще ни одного матча в сезоне.

В принципе, такие показатели "Кремонезе" несколько обманчивы. Он играет неплохо. По ударам по воротам за матч начал тур шестым в лиге. Не проиграл дома "Милану", в январе проиграл "Ювентусу" лишь на 91-ой минуте, а затем в первом матче нового главного тренера Давиде Баллардини выбил из Кубка "Наполи". Сам же "Интер" еще и плох в гостях - девятый по очкам, 18-ый по пропущенным в гостевой таблице. Было ясно, что ему будет сложно.

"Нерадзурри" выиграли матч по ударам по воротам со счетом 30:11, по угловым - 14:2 (причем подали шесть за первые девять минут), по владению мячом - 65:35. Но и эта статистика обманчива. Поскольку их преимущество практически не ощущалось. Их соперник уверенно оборонялся, уверенно отталкивал игру в центр поля, интересно атаковал. И забил первым. Окереке блестяще закрутил в дальнюю "девятку" в стиле Арьена Роббена, только слева.

В ответ Джеко и Лаутаро Мартинес лишь чуть неточно пробивали из района 11-метровой отметки. Во время углового Эдин отошел назад в район линии штрафной, тем самым освободился, пробил слета, Карнезекки вытащил, но Лаутаро добил. Хотя и "Кремонезе" ответил. Бенасси замыкал пяткой, и Онане было не так просто отбить. Чофани слета также из района пенальти пробил неточно. А удар слета Димарко и добивание Лаутаро отлично отбил Карнезекки.

Второй тайм даже был практически равным по ударам по воротам и гораздо скучнее. Баллардини даже решился усилить атаку, выпустив двух форвардов вместо форварда и атакующего полузащитника. Но как раз тут же пропустил. Центр обороны провалился, Джеко отдал вразрез, а Лаутаро забил свой шестой гол в шести последних матчах во всех турнирах. После чего фаворит уверенно отбил наступление аутсайдера и в последней стадии матча усыпил игру.

"Интер" временно выходит на второе место.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Кремонезе
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