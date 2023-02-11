Экс-тренер Милана, Интера и Ювентуса попал в реанимацию после несчастного случая

Бывший тренер "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Лацио" и сборной Японии Альберто Дзаккерони находится в реанимации. 69-летний итальянец потерял сознание во время несчастного случая у себя дома.

Дзаккерони упал и ударился головой, потеряв сознание. Бригада скорой помощи немедленно доставила его в больницу Маурицио Буфалини в Чезене. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, но он пока не пришел в сознание.

Итальянский специалист завершил карьеру в 2019 году после работы в Италии, Японии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. В сезоне-1998/99 он с "Миланом" выиграл серию А.