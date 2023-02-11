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Экс-тренер Милана, Интера и Ювентуса попал в реанимацию после несчастного случая
Коуч на данный момент в тяжелом состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Милана", "Интера", "Ювентуса", "Лацио" и сборной Японии Альберто Дзаккерони находится в реанимации. 69-летний итальянец потерял сознание во время несчастного случая у себя дома.
Дзаккерони упал и ударился головой, потеряв сознание. Бригада скорой помощи немедленно доставила его в больницу Маурицио Буфалини в Чезене. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, но он пока не пришел в сознание.
Итальянский специалист завершил карьеру в 2019 году после работы в Италии, Японии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. В сезоне-1998/99 он с "Миланом" выиграл серию А.
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