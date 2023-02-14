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Ювентус продлил контракт с основным защитником
Все же не всех клуб отпустит этим летом
Twitter JuventusFC
"Ювентус" продлил контракт с защитником Данило, сообщает журналист Ромео Агрести. 31-летний бразилец подрисал соглашение до лета 2025-го.
Также в контракте прописана опция продления еще на один год.
Прошлое соглашение бразильца бырл рассчитано до лета 2024-го.
Напомним, сто "Ювентус" в конце сезона расстанется с рядом футболистов чьи контракты истекают этим летом. Ди Мария, Рабьо, Куадрадо, Паредес и Сандро. Такая чистка вызвана необходимостью разгоузить зарплатную ведомость на фоне не попадания в еврокубки в следующем сезоне.
В этом сезоне Данило провел за "Юве" 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
#Juventus: #Danilo has signed a new contract with #Juventus until 2025 (+1 option) ✅????????@goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) February 14, 2023
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