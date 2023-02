Ювентус продлил контракт с основным защитником

"Ювентус" продлил контракт с защитником Данило, сообщает журналист Ромео Агрести. 31-летний бразилец подрисал соглашение до лета 2025-го.

Также в контракте прописана опция продления еще на один год.

Прошлое соглашение бразильца бырл рассчитано до лета 2024-го.

Напомним, сто "Ювентус" в конце сезона расстанется с рядом футболистов чьи контракты истекают этим летом. Ди Мария, Рабьо, Куадрадо, Паредес и Сандро. Такая чистка вызвана необходимостью разгоузить зарплатную ведомость на фоне не попадания в еврокубки в следующем сезоне.

В этом сезоне Данило провел за "Юве" 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

#Juventus: #Danilo has signed a new contract with #Juventus until 2025 (+1 option) ✅????????@goal