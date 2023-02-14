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СПАЛ уволил Де Росси. С 11 октября клуб выиграл только 3 матча

Италия
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Карьера в Италии не задалась

СПАЛ уволил Де Росси. С 11 октября клуб выиграл только 3 матча

Фото: twitter.com/spalferrara

Новина українською

"СПАЛ" уволил Даниэле Де Росси с поста главного тренера первой команды. Клуб опустился в зону вылета Серии Б.

Де Росси возглавил клуб 11-го октября. С момента назначения клуб выиграл всего три матча – 22-го октября против "Козенцы" (5:0), 18-го октября против "Пармы" (2:1) и 14-го января против "Реджины". За этот же отрезок 8 матчей клуб проиграл и 6 сыграл вничью.

Когда Де Росси пришел в клуб он шел 14-м в Серии Б. Клуб также вылетел из Кубка Италии от Дженоа (0:1).

Напомним, что это был первый тренерский опыт Даниеле. До "Спала" он работал в тренерском штабе сборной Италии.

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В статье: Даниэле Де Росси СПАЛ (Италия)
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Источник:
spalferrara.it

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