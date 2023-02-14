Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СПАЛ уволил Де Росси. С 11 октября клуб выиграл только 3 матча
Карьера в Италии не задалась
Фото: twitter.com/spalferrara
"СПАЛ" уволил Даниэле Де Росси с поста главного тренера первой команды. Клуб опустился в зону вылета Серии Б.
Де Росси возглавил клуб 11-го октября. С момента назначения клуб выиграл всего три матча – 22-го октября против "Козенцы" (5:0), 18-го октября против "Пармы" (2:1) и 14-го января против "Реджины". За этот же отрезок 8 матчей клуб проиграл и 6 сыграл вничью.
Когда Де Росси пришел в клуб он шел 14-м в Серии Б. Клуб также вылетел из Кубка Италии от Дженоа (0:1).
Напомним, что это был первый тренерский опыт Даниеле. До "Спала" он работал в тренерском штабе сборной Италии.
Популярное сейчас
- В сети появилось ВИДЕО драки между игроками Миная и Шинника
- Драка между игроками Миная и Шинника происходила под песню "Допоможе ЗСУ". Россиян выселят из отеля
- Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
- Экс-тренер Милана, Интера и Ювентуса попал в реанимацию после несчастного случая
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО