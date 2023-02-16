Салернитана уволила тренера и уже назвала имя нового наставника

В "Салернитане" произошли изменения на тренерском мостике. Клуб объявил о назначении португальского специалиста Паулу Соуза на должность наставника.

52-летний менеджер заменил Давида Николу у руля клуба Серии А. К слову, "Салернитана" уже отправляла в отставку Николу, однако спустя два дня вернула его. На этот раз "морские коньки" решили окончательно попрощаться с итальянцем.

По данным Transfermarkt, Соуза заключил контракт до конца текущего сезона. Предыдущим его местом работы был бразильский "Фламенго", откуда Паулу был уволен прошлым летом.

Ранее он также возглавлял "Свонси", "Лестер", "Видеотон", "Маккаби" (Тель-Авив), "Базель", "Фиорентину", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и "Бордо. Кроме того, у него был опыт работы в сборной Польши и команде Португалии (ассистент) .

"Салернитан" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.