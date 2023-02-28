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Интер нацелился на Альвареса из Манчестер Сити
Руководство Интера ищет замену Лукаку
Фото: twitter.com/julianalvarezzz
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес попал в сферу интересов миланского "Интера". Об этом сообщает издание CalcioMercatoWeb.
По данным источника, руководство "Интера" видит в Альваресе замену Ромелу Лукаку, с которым не планируют продлевать соглашения.
В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Сити" Альварес сыграл 29 матчей, у которых забил 9 голов и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити"
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