Интер нацелился на Альвареса из Манчестер Сити

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес попал в сферу интересов миланского "Интера". Об этом сообщает издание CalcioMercatoWeb.

По данным источника, руководство "Интера" видит в Альваресе замену Ромелу Лукаку, с которым не планируют продлевать соглашения.

В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Сити" Альварес сыграл 29 матчей, у которых забил 9 голов и сделал две результативные передачи.