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Интер нацелился на Альвареса из Манчестер Сити

Италия
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Руководство Интера ищет замену Лукаку

Интер нацелился на Альвареса из Манчестер Сити

Фото: twitter.com/julianalvarezzz

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес попал в сферу интересов миланского "Интера". Об этом сообщает издание CalcioMercatoWeb.

По данным источника, руководство "Интера" видит в Альваресе замену Ромелу Лукаку, с которым не планируют продлевать соглашения.

В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Сити" Альварес сыграл 29 матчей, у которых забил 9 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готово продлить контракт с Альваресом до лета 2028 года, подняв зарплату аргентинцу.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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