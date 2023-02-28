Манчестер Сити готов предложить новый контракт Альваресу

Руководство "Манчестер Сити" настроено предложить новый контракт аргентинскому форварда клуба Хулиану Альваресу уже в ближайшее время.

Футболист и клуб уже достигли предварительной договоренности о продлении сотрудничества еще на год - до лета 2028 года, пишет издание Telemundo. Стоит отметить, что нынешний контракт аргентинка с клубом истекает летом 2027 года.

По данным источника, босы "Манчестер Сити" решили увеличить зарплату и прописать некоторые бонусы в новом контракте перспективного аргентинца.

В нынешнем сезоне Альварес провел в составе "горожан" 19 матчей в английской Премьер лиге. На его счету пять точных выстрелов.