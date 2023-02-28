  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити готов предложить новый контракт Альваресу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити готов предложить новый контракт Альваресу

Англия
(1 голосов)

Форварду увеличат зарплату

Манчестер Сити готов предложить новый контракт Альваресу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Манчестер Сити" настроено предложить новый контракт аргентинскому форварда клуба Хулиану Альваресу уже в ближайшее время.

Футболист и клуб уже достигли предварительной договоренности о продлении сотрудничества еще на год - до лета 2028 года, пишет издание Telemundo. Стоит отметить, что нынешний контракт аргентинка с клубом истекает летом 2027 года.

По данным источника, босы "Манчестер Сити" решили увеличить зарплату и прописать некоторые бонусы в новом контракте перспективного аргентинца.

В нынешнем сезоне Альварес провел в составе "горожан" 19 матчей в английской Премьер лиге. На его счету пять точных выстрелов.

По теме
yellow-arrow
За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023
yellow-arrow
Гвардиола: Если МЮ спустит немного денег, то поднимется до нашего уровня
yellow-arrow
Курзава рискует пропустить оставшиеся матчи Фулхэма в нынешнем сезоне из-за травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде