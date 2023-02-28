Серия А. Первая победа Кремонезе в сезоне, и сразу над Ромой

Серия А. 24-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Рома" 2:1

Голы: Цаджу 17, Чофани 83 (пен.) - Спинаццола 71

"Кремонезе": Карнезекки, А. Феррари (Кирикеш 84), Бьянкетти, Васкес, Серникола (Гильоне 84), Пикель (Гальдамес 78), Бенасси, Валери, Цаджу (Чофани 78), Афена-Гьян (Мейте 66), Окереке

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла (Карсдорп 69), Ибаньес, Залевски (Сольбаккен 63), Кристанте (Матич 63), Вейналдум, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 63), Дибала, Белотти (Абрахам 62)

Предупреждения: А. Феррари 12, Бьянкетти 52, Серникола 58- Эль-Шаарави 74, Ибаньес 81

В любой игре "Ромы" бросается в глаза малый запас ее прочности. Недостаточно силы, качества, собранности ни в обороне, ни в центре поля, а особенно в атаке. Недостаточно и на скамье запасных. Жозе Моуриньо и вовсе заявляет, что болельщики должны благодарить такой состав за то, что ему все же удается сделать. А удается далеко не всегда. В четверг, например, он отыграл на высоком уровне и выбил "Зальцбург" из Лиги Европы. Но сегодня отыграл плохо.

Можно заявить, что в первые 70 минут футбола не было вообще. Бодание в центре поля, редкие попытки комбинаций, не доходившие даже до ударов. Лишь один удар в створ на обеих. Зато удар получился классный. Валери принял длинный мяч грудью, сбросил назад, Цаджу пробил с 20-ти метров и попал в "девятку". Да и в целом "Кремонезе" играл лучше, комбинировал интереснее, боролся. Ему не хватало последнего паса и удара, "Рома" же не была и близка к таким.

"Рома" же будто ожидала, что последняя команда лиги отдаст ей победу. Странно, учитывая, что проиграла ей в Кубке дома первого февраля, а в августе в первом круге лиги еле победила ее дома со счетом 1:0. И явно не Моуриньо приказывал игрокам ожидать. Если судить по его реакции. На перерыв он ушел еще до свистка арбитра, через минуту после начала второго тайма был удален, а на 63-ей минуте приказал выполнить сразу четыре замены.

На 71-ой минуте вдруг началась иная игра. Длинный пас Манчини с центра поля нашел Спинаццолу, тот избежал офсайда на грани, выдержал паузу и пробил низом. Сразу же Дибала попал в створ во второй раз, замыкая с линии штрафной. А Эль-Шаарави получил пас вразрез и вышел один-на-один. Но Карнезекки удар Пауло взял без проблем, а от Стефана спас отчаянным прыжком и касанием кончиками пальцев. А у других ворот Чофани вывел Окереке на Патрисиу, и Руй сбил его.

Моуриньо и на этот раз не стал дожидаться свистка арбитра. Ушел с трибун в раздевалку еще в начале добавленного времени, которое длилось шесть минут. Хотя его команда уступала с разницей лишь в один мяч.

"Кремонезе" не побеждал в Серии А с 1996-го года. В том числе в 23-ех первых турах нынешнего сезона. За все это время он даже не вел в счете по итогам первого тайма. Сегодня прервал обе серии. И уже не последний, а 19-ый и в восьми очках позади 17-го места. Можно догнать. А "Рома" не побеждает в пятом гостевом матче лиги из последних шести и не возвращается в Топ-4. Вроде бы ничего страшного, ведь таблица плотная. Но с такой игрой, с таким уровнем...